Quisieron denunciar a Wagner antes del crimen de Micaela pero la jueza no estaba

Salió a la luz en las últimas horas una situación que hubiera podido cambiar el rumbo de lo ocurrido con Micaela García. La misma vuelve a dejar en la mira a la Justicia. En este caso, al Juzgado de Menores de Gualeguay.Es que, el viernes 31 de marzo, un día antes de la desaparición de la joven, una menor de 13 años fue a denunciar que Sebastián Wagner, el ahora detenido como principal sospechoso del atroz crimen, pero "la jueza de Menores no estaba, por lo que nos citó para el lunes", dijo el papá., le habría escrito Wagner usando el perfil de Facebook de la hija de su pareja, que es amiga de la nena."Estamos conmocionados no lo podemos creer, porque pudo haber sido nuestra hija, o cualquier otra chica", manifestó muy compungido el padre.La nena había superado el miedo y le había contado lo sucedido a los padres días antes de la desaparición de Micaela. Fue así que el viernes fueron a la Justicia con la intención de radicar la denuncia, pero "", reveló el hombre, según el video difundido por Telefe Noticias La pesadilla había empezado en febrero, cuando la menor fue a la casa en la que Wagner vivía con Nora González. Según lo que después contó la menor en Cámara Gesell,"Se metieron en la pileta y ella cuenta que este tipo no estaba. Ella salió a cambiarse al dormitorio y fue ahí donde apareció él no sabe de dónde. Ella se defendió, le pegó una patada y pudo escapar", corroboró el padre.