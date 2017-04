Autopsia: Micaela murió estrangulada aunque aún no se puede saber si fue violada

La autopsia realizada al cuerpo de Micaela García determinó

que murió por estrangulamiento y que el fallecimiento se produjo

el mismo día en que desapareció, aunque en principio no se pudo

establecer si fue violada.



Si bien los forenses no lo descartaron, para conocer si la

joven de 21 años fue violada por su agresor deben realizarse

estudios de tejido a fin de determinar si hubo lesiones

compatibles con un ataque sexual.



Con respecto a la causa de muerte, ocurrida en la ciudad

entrerriana de Gualeguay, la autopsia determinó que fue por

"asfixia por compresión mecánica de cuello".



Además, los forenses ubicaron la fecha de su muerte el 1 de

abril, es decir, el mismo día en que la joven desapareció.



Mientras tanto, el fiscal que investiga el caso, Ignacio

Telenta, imputó tanto al padrastro como al patrón del principal

sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, en el lavadero de autos,

como presuntos colaboradores para concretar el crimen.



La autopsia sobre el cuerpo de la joven de 21 años que fue

encontrada asesinada el sábado último, una semana después que

desapareciera tras salir de un boliche, se realizó en la Morgue

Judicial de la ciudad de Oro Verde.

El fiscal imputó a la pareja de la madre de Wagner, Fabián

Ehcosor, por el delito de "encubrimiento", mientras que en el

caso del patrón del presunto asesino, Néstor Pavón, se lo

sindica como presunto "coautor".



Las sospechas apuntan a que Wagner no pudo haber actuado solo

en cuestiones derivadas del crimen, como el cargar el cuerpo de

la víctima y llevarlo al lugar en el que fue encontrado, ni

tampoco en su huida a la casa de su madre, en la localidad

bonaerense de Moreno.



El cuerpo sin vida de Micaela, quien estudiaba profesorado de

educación física y militaba en la Movimiento Evita, fue hallado

en una zona rural de Campo 6 Robles, a unos seis kilómetros de

esa localidad entrerriana.



El principal sospechoso del crimen, Wagner, de 30 años, fue

detenido el viernes por la noche por personal de la policía

bonaerense en una casa ubicada en la calle Tablada y Davaine, en

el barrio Las Catonas, en el partido de Moreno luego de que su

mamá diera el dato de su ubicación a la policía.



Wagner fue señalado como sospechoso de la desaparición a

partir de los videos de cámaras de seguridad en los que se veía

el auto del hombre en las inmediaciones del boliche King de la

ciudad entrerriana.



El principal detenido había salido de prisión nueve meses

antes tras cumplir sólo una parte de su condena a doce años por

dos violaciones, beneficiado con la prisión preventiva por el juez

de ejecución de penas de Gualeguaychú Carlos Rossi.



Rossi, para tomar la resolución, desoyó sugerencias en

contrario dictadas por peritos psiquiátricos del servicio

penitenciario provincial, y actualmente es objeto de críticas y

pedidos de jury de enjuiciamiento por parte de una importante

cantidad de actores políticos y sociales.



Este lunes, se conoció que el juez Rossi presentó un

certificado médico por un cuadro de depresión y solicitó una

licencia que se extendería por el término de 20 días.

Por su parte, el senador del departamento de Gualeguaychú

Nicolás Mattiauda pidió ya su juicio político con fines de

destitución.



Para este martes está prevista la despedida de los restos de

Micaela en en el estadio del Centro Provincial de Educación

Física "Hugo La Nasa", ubicado en bulevar Irigoyen 396 de

Concepción del Uruguay.



"Vamos a despedir a Micaela de una manera diferente como ella

así lo hubiera elegido. Será una ceremonia, donde se proyectarán

videos de lo que fue Micaela, como también habrá música",

anticipó el padre de la joven Néstor García.



Además, el hombre manifestó: "No queremos que haya ofrendas

florales, por lo que pedimos que ese dinero se aporte a una

cuenta bancaria para la creación de una Fundación, que se

encargará de sostener los ideales y el compromiso que tenía

Micaela".



