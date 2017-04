Desvalijaron una óptica en Paraná: Se llevaron lentes y costoso equipamiento

Una óptica fue desvalijada esta madrugada en el centro de Paraná. Los delincuentes se llevaron el instrumento específico para confeccionar los lentes, como tambiénSegún manifestaron los propietarios de la "Óptica Carboni", "lamentablemente, durante la madrugada de hoy, nos ingresaron a robar en nuestro local", dijeron.Asimismo, los propietarios de la "Óptica Carboni" pidieron difundir el robo, con el objetivo de "tener alguna posibilidad de recuperar nuestros instrumentos de trabajo perdidos" para continuar con su trabajo. Al mismo tiempo, aclararon a sus clientes que "seguiremos trabajando como habitualmente hacemos".Específicamente, los elementos robados son instrumentos especializados para la confección de los lentes de receta.-FRONTOFOCOMETRO-PUPILOMETRO-PUPILOMETRO VERTICAL-NOTEBOOK LENOVO-COMPUTADORA ALL IN ONE BGH