"Psicosis" en Gualeguay por tres desconocidos que compraban cabello

Psicosis

Una joven de 20 años se presentó en la Sección Asuntos Judiciales de la Policía de Gualeguay y relató que este sábado, aproximadamente a las 16 y 20, cuando caminaba por calle Alem, antes de llegar a la intersección con Vaccaro, se detuvo al lado de ella,El que iba como acompañante le preguntó si conocía cuál era la Avenida Perón., contó la denunciante."Luego me volvió a preguntar si conocía qué barrio era en el que estaban en ese momento y el que iba sentado atrás me quiso dar una tarjeta e intentó bajar del vehículo. En ese momentoen dirección a mi domicilio en el Barrio Pompeya", relató la joven.Los describió como de contextura física grande, morochos, de pelo corto y bien vestidos.En la última parte de la denuncia, la joven dice haber recibido de su novio "fotos de un auto de similares características, con la patente BPT-638, de nacionalidad paraguaya"., especula la denunciante, haciendo referencia a lo que escuchó decir a su novio.A través de WhatsApp circuló la foto del presunto vehículo involucrado en el confuso hecho y un audio donde habla la mamá de la denunciante y emplea la palabraSin embargo desde la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay confirmaron que tras la denuncia recibida, los. De acuerdo al parte policial, estos sujetosFinalmente, el comunicado de la fuerza hizo saber que ante cualquier actitud sospechosa de persona o vehículos, no duden en comunicarlo de forma inmediata.