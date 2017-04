Denunciaron que un sujeto incendió la casilla de su ex

Un hecho más de violencia de género ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Concordia. Cuando una joven mujer que había decidido terminar la relación con un hombre violento, sufrió el incendio de la casilla donde vivía junto a su hija. Los vecinos aseguran ver visto a su ex con un bidón de nafta.



Según el relato de Jonatán, hermano de Daniela García de 22 años, ésta habitaba junto a su pequeña hija una casilla pre fabricada en calles Tucumán y Asunción.



La mujer habría sido acosada por su ex Héctor Leiva, después que decidiera cortar una relación por violento y a partir de allí Daniela, tuvo que soportar varios hechos de persecución y violencia.



El viernes por la noche cuando la joven mujer regresa a su casa, encontró a este hombre dentro de su vivienda, la golpeó y amenazó con prenderle fuego su casilla si no aceptaba reiniciar la relación.



Lamentablemente, el violento logró su cometido cuando este sábado aprovechó que la casilla estaba desocupada para prenderle fuego; los vecinos afirmaron que llegó en bicicleta con un bidón de nafta. La mujer perdió todas sus pertenencias, publicó 7 Páginas.