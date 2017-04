Caso Micaela: Hoy realizan la autopsia y Pavón está más complicado

Policiales Revelan que el cuerpo de Micaela presentaba signos de estrangulamiento

Todas las miradas están dirigidas a Oro Verde a la espera de los resultados de la autopsia que se debe desarrollar al cuerpo de Micalea García, la joven estudiante de 21 años, asesinada en la ciudad de Gualeguay.Esta diligencia judicial, solicitada por el fiscal interviniente, doctor Ignacio Telenta, tendrá lugar este lunes después del mediodía.Fuentes judiciales indicaron que para realizar este trabajo por parte del forense, dada las condiciones en las que se encontró el cadáver, debe ser congelado y por eso la demora en la diligencia, cuyos resultados podrían conocerse en las últimas horas del lunes. Sólo trascendió de modo extraoficial que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento.Son tres los detenidos por la desaparición y muerte de Micaela. Fueron en primer lugar Fabián Ehcosor, pareja de la madre del prófugo en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires y Néstor Pavón, el dueño de la Gomería Lavadero donde trabaja Wagner en la ciudad de Gualeguay.Luego cayó el principal sospechoso del secuestro y crimen, Sebastián Luis Wagner de 30 años, que estaba en libertad condicional otorgada por el juez Carlos Rossi, ya que estaba cumpliendo la condena por dos violaciones.Si bien no hubo informe oficial, de manera extraoficial se pudo confirmar que la situación de patrón y amigo de Wagner, Néstor Pavón, se complicó seriamente, sobre todo tras lo declarado públicamente por la mujer del violador, al decir que Wagner no habría actuado solo.Según señalaron fuentes judiciales al sitio, se sospecha que Wagner actuó con ayuda, no solo para cubrir lo ocurrido y su fuga, sino para (al menos) trasladar el cuerpo de Micaela.Por lo pronto habrá que esperar los resultados periciales de los elementos secuestrados y huellas que están en manos de los peritos de Paraná, así como el resultado de la necropsia.