Caso Micaela: La mujer de Wagner cree que su pareja "no actuó solo"

Policiales Revelan que el cuerpo de Micaela presentaba signos de estrangulamiento

Nora González, la mujer de Sebastián Wagner, el acusado de asesinar a Micaela García, se refirió a las acusaciones que pesan sobre su pareja y a la relación que tuvieron durante el último año, cuando el sospechoso de matar a la joven entrerriana había salido de la cárcel con libertad condional."Para mí era una persona normal. Se ganó el cariño de mi familia y mis hijos", explicó González. La mujer contó que Wagner trabajaba en un lavadero y llevaba adelante una vida normal junto a ella. Había obtenido la libertad en julio del año pasado y a partir de ese momento se había ido a vivir a la casa de ella.González describió como fueron los últimos días junto a Wagner. Contó habían tenido una discusión, motivo por el que él no durmió en la casa el jueves y viernes de la semana pasada. Ella lo encontró el sábado por la mañana, cuando estaba yendo a su trabajo, y en ese instante lo interpeló para saber si tenía algo que ver con la desaparición de Micaela."Cuando lo encontré estaba todo embarrado. Además, estaba borracho o drogado. No sé cómo hizo para manejar el auto en el que estaba", sostuvo. En ese sentido, agregó: "Nunca lo había visto así antes. Parecía un muñeco de goma dentro del auto. Estaba desequilibrado".Frente a las constantes preguntas de su mujer, Wagner negó saber quién era Micaela y aseguró no tener nada que ver con su desaparición. "Ahora seguro que la policía me va a venir a investigar porque yo tengo la libertad condicional", le dijo a su pareja el sábado por la mañana.Contó además que el lunes el dueño de la Gomería (Pavón) fue a la casa por la mañana y hablaron solos, tras lo cual Wagner le dijo que iba a lavar un camión y no regresó más.