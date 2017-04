Foto: Niños de 8 años asaltaron a mano armada a una mujer Crédito: La Mañana de Neuquén.

"Es la primera vez que me toca un caso así, con nenes tan chicos que roban con armas", resaltó la fiscal Gabriela Macaya, sobre quien recayó el robo del viernes en calle Ejército Argentino al 400 de Cutral Co. El hecho sorprendió no sólo a la mujer, que caminaba por la vereda cuando la abordaron tres nenes de entre 8 y 10 años, sino también a la Policía y a la Justicia.



Era de tarde, momento en que muchos chicos de esa edad están en la escuela o jugando en sus casas o en las calles, cuando en patota interceptaron a la vecina. Le mostraron un arma de fuego, que hasta el momento se desconoce si era de verdad o si usaron una réplica, y le exigieron que les entregara la cartera.



Asustada y sorprendida, la mujer les dio la cartera, donde tenía algo de dinero y documentación personal. Luego fue hasta la comisaría más cercana a radicar una denuncia por robo y detalló que los ladrones eran niños de entre 8 y 10 años y que no la habían lastimado.



Un móvil se acercó al lugar del hecho y observaron a un hombre, de unos 30 años, que se deshacía de elementos del interior de una cartera. Por este motivo, los efectivos lo detuvieron para determinar si existía una relación con el robo ocurrido minutos antes.



La fiscal indicó que aún no se pudo determinar el grado de participación del hombre en el hecho delictivo, pero continuaba detenido. Hasta el momento se manejan dos hipótesis sobre el caso: que se trate de un ladrón ocasional que encontró la cartera tirada o que haya mandado a robar a los chicos. Todo está en etapa de investigación, publica La Mañana de Neuquén.