Horror en San Luis: "Se conocía abiertamente que Florencia era abusada"

La jueza Virginia Palacios, que investiga la violación y asesinato de la niña Florencia Di Marco (12) en la localidad puntana de Saladillo, manifestó que "se conocía abiertamente" que la niña "era abusada" y admitió que le resulta "inentendible que la madre no haya sabido" lo que sucedía.



Palacios realizó esas consideraciones al procesar con prisión preventiva en las últimas horas a Carina Di Marco, la madre de Florencia.



La detenida fue alojada en una unidad del Servicio Penitenciario puntano acusada del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado, por su calidad de progenitora, respecto de la víctima, por su condición de guardadora y por mediar la condición de convivencia preexistente", según consta en la resolución judicial, indicaron las fuentes.



La imputación la señala como partícipe necesario de los ataques a los que era sometida Florencia por parte de Lucas Gómez, su pareja y padrastro de la niña,quien fue detenido como autor del asesinato el 24 de marzo pasado, un día después del hallazgo del cuerpo de la víctima.



La juez palacios consideró que "están acreditados los abusos sexuales con acceso carnal, a partir de los informes de necropsia practicados por los forenses Ricardo Torres y Luciano Arienti, material fotográfico y pericias de laboratorios científicos, con hallazgo de semen".



"Me resulta inentendible que la madre, por los signos detectados, no haya sabido de ellos", dijo la magistrada y consideró que "Carina tenía pleno conocimiento de lo que pasaba" con su hija.



La magistrada sostuvo que fueron fundamentales las declaraciones de dos maestras de la Escuela Florencio Ameghino, a la que la niña asistía cuando la familia vivía en Palmira, Mendoza.



"Se conocía abiertamente que Florencia era abusada. Las docentes la convocaron a la madre a una reunión, para informarle de esto y ella respondió que su hija era una mentirosa", apuntó Palacios, quien aclaró que cuenta con ocho testimonios del establecimiento educativo.



La jueza añadió que las pruebas que incriminan a la madre de la víctima se desprenden de las declaraciones testimoniales obtenidas en la provincia de Mendoza, "primordialmente" de las maestras de la escuela, que certifican que "se conocía abiertamente que Florencia era abusada".



Estas declaraciones se sumaron a la valoración judicial del testimonio del abuelo materno de Florencia, quien dijo a la policía que su nieta "era una nena resentida y que tenía miedo de que algo malo le pasara".



El padre de Carina Di Marco manifestó que la niña le había contado que "sentía que de noche le zamarreaban la cama y que abrían la puerta de su cuarto".



Por su parte, en el marco de la causa consta además que la madre del detenido Gómez dijo que Carina Di Marcos tenía una conducta "indiferente" y que Florencia tenía "conductas extrañas, de índole sexual", por lo que "su madre la trataba de prostituta".



En el procesamiento de Palacios consta además que a la abuela paterna le llamaba la atención que la mujer mandara a Florencia "a llevarle la ropa" Gómez" cuando se estaba bañando y que se quedaran encerrados".



La jueza aseguró que "la causa no esta cerrada" y pidió una copia de los expedientes de la escuela, con el fin de establecer responsabilidades en los docentes que detectaron los abusos de Florencia.



Florencia Di Marco fue violada y asesinada y su cuerpo fue encontrado el 23 de marzo pasado debajo de un puente en la localidad de Saladillo, a 55 kilómetros de la capital puntana.



El médico forense Ricardo Torres aseguró a la prensa que los signos de abuso que presentaba la niña serían de larga data.