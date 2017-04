Detuvieron a un psicólogo acusado de abusar a una paciente de 15 años

Un psicólogo fue detenido este viernes en el partido bonaerense de Moreno como sospechoso de haber abusado de una paciente de 15 años y de haberle mostrado videos de otros niños y adolescentes mientras se masturban, por lo que se cree que hay más víctimas, informaron fuentes judiciales.



El imputado fue identificado como Alberto Adolfo Dalia, de 59 años, quien fue apresado en su consultorio ubicado en Morón 867 de la localidad de Paso del Rey, en el mencionado partido del oeste del conurbano.



La causa se inició cuando el padre de una adolescente de 15 años denunció que su hija concurría habitualmente al consultorio de Dalia y que de repente la chica le manifestó que no quería ir más y él comenzó a verla "rara y sin ganas de nada", según indicó a Télam una fuente de la investigación.



El hombre relató que luego de hablar con ella y persuadirla de que le contara qué le estaba pasando, la chica le reveló que el psicólogo "la sentaba en sus rodillas, la tocaba, le practicaba sexo oral y le introducía los dedos en la vagina".



El denunciante sostuvo que los abusos le provocaron un sangrado a su hija, ya que nunca había tenido relaciones sexuales.



La víctima también le aseguró a su padre que Dalia "la había invitado a salir y le pedía que se tomara fotos y filmaran videos juntos", pero como la chica no accedió "le mostró videos y fotos de otros pacientes desnudos masturbándose, como él les indicaba".



Por ese motivo, los investigadores del caso creen que hay otras víctimas del psicólogo y solicitaron que, en ese caso, se presenten a declarar en la UFI 8, ubicada en Zevallos 350 de Moreno centro.



Mientras tanto, el imputado continuará detenido acusado de "abuso sexual de una menor que no ha podido consentir libremente la acción por mediar abuso intimidatorio nacido de una relación de dependencia", indicó la fuente consultada.



El abuso también está agravado por haber sido cometido "con acceso carnal gravemente ultrajante para la víctima" y además se le imputa "corrupción de menores agravada" por mediar abuso de autoridad.



Sin embargo, a pesar de esas graves figuras delictivas, se le podrían agregar otras a medida que avance la pesquisa ya que durante un allanamiento en el consultorio, se secuestraron computadoras y discos compactos que ahora serán sometidos a los peritajes correspondientes.



Estos análisis permitirían identificar otras conductas delictivas y más víctimas, según estiman los investigadores del caso.



Según algunos currículum que figuran en diferentes páginas, Dalia es Licenciado en Psicología egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor en enseñanza media y superior, diplomado en Sexualidad y Terapias Sexuales de la Universidad de Flores y miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM).