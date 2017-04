Iba "apurado", pasó un auto, frenó y provocó un triple choque

Policiales Moto chocó a un auto que esperaba pasar porque había otro accidente

Un triple choque ocurrió este viernes por la tarde frente a la Escuela de Policías. Según se informó a, el accidente sucedió porque un joven de 21 años al mando de un Fluence, pasó a un auto y frenó.La conductora de un Gol, contó que "veníamos manejando a velocidad normal y el Fluence nos quiso pasar. Se tiró por la derecha, volvió a la izquierda y frenó. Intenté esquivarlo y no pude. Luego una Meriva me chocó a mí".Por su parte, el conductor del Meriva dijo que "mis hijos están bien, fueron trasladados al Hospital San Roque. Desde lejos me imaginé que el chico iba a provocar una accidente porque iba haciendo zigzag, venía apurando a los autos".