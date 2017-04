La búsqueda de Micaela: Consideran que la jornada de hoy será clave

Más allá de la detención de dos presuntos encubridores y de que la Policía considera que tiene "rodeado" en Buenos Aires a Sebastián Wagner, el principal sospechoso por la desaparición de Micaela García,No obstante, los investigadores consideran clave la jornada de hoy para corroborar o descartar la hipótesis que se sigue con la búsqueda que se realiza en la zona de Paso Alonso.Más allá de la premura lógica del caso, los pronósticos de intensas lluvias previstas en la zona a partir del sábado, hace que los investigadores pongan todo lo que está a su alcance para intentar concluir durante esta jornada con las tareas en la zona, ya que si se cumple con lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional,

Mientras tanto, los investigadores aseguran que no pierden la presunción ni la esperanza de hallarla con vida y en función de eso trabaja la fuerza policial.La compleja tarea en la zona agreste en el norte de la ciudad de Gualeguay se inició porque las imágenes de un video de una cámara de seguridad muestran al automóvil Renault 18 Break de Wagner circulando por allí el sábado a las 6.15 de la mañana.También las antenas de telefonía celular ubicaron al sospechoso en esa zona, lo que motivó a los investigadores a reforzar la búsqueda por allí. El rastrillaje, entonces, se centró en una franja de un kilómetro, en una zona ubicada detrás del Hospital San Antonio hacia el norte.que "se trata de descartar zonas en las que hay sospechas, ya sea sobre la persona de Micaela o de su cuerpo, y en las zonas en la que las que podrían haber visto el auto de la persona sospechosa".Sin embargo, el jefe de bomberos admitió que "no hay nada firme" sobre el paradero de la joven y que "son pocas las pistas, ya que los perros no han tenido ningún tipo de alteración, es decir, no han sentido ningún tipo de olor ni marcan ningún rastro".De todas maneras, las tareas continuarán hoy, como en los días anteriores, por tierra, agua y aire. Al personal policial y de bomberos abocados a los rastrillajes, se suman efectivos de la Policía Montada, canes adiestrados de la fuerza y también se trabaja con botes, con el helicóptero de la Policía y drones.