"Prefería matarse antes de volver a la cárcel", dijo la pareja de Wagner

Nora González, la mujer que conoció a Sebastián Wagner en la cárcel cuando éste estaba purgando una condena por violación y después comenzó a convivir con él, dio detalles sobre los movimientos y la personalidad del hombre que está siendo intensamente buscado en relación con la desaparición de la joven Micaela García, la estudiante de la que no se sabe nada desde el sábado último.González, comenzó su relato diciendo que "a los padres (de Micaela), les diría que yo estoy del lado de ellos, yo no estoy del lado de la persona que hizo lo malo, a mí no me gustaría nunca pasar por una cosa así, nunca encubriría algo así, por más que yo la quiera a la persona no encubriría algo así".González reconoció que "sabíamos el caso de la chica, pero él (Wagner) no hizo ningún comentario y por ahí preocupado preguntaba si la encontraron, si se sabía algo y decía: "yo me preocupo o me pongo mal porque estoy con una causa, una chica que se pierde de Concepción y se pierde acá, sé que pueden venir a investigarme".Cuando se le preguntó si puede ser posible que Wagner esté vinculado a la desaparición de Micaela, Gonzáez respondió: "y. . . por ahí yo creo que entre comillas, yo pensé. . . qué se yo. Él es de pocas palabras, a mí no me contó nada. A nosotros nos dijo que si venían a molestarlo por este tema, no quería volver a la cárcel, que se iba a matar y si él lo decía. . . "Según González, su pareja Wagner, "estaba asustado porque que no quería volver a la cárcel, que seguramente lo iban a buscar porque él era de allá (de Concepción del Uruguay). Yo le pregunté si la conocía, le mostré la foto, y me dijo que no".Sobre las horas inmediatamente posteriores a la desaparición de Micaela García, la mujer dijo que a Wagner "lo volví a very le dije bañate y acostate a dormir, mirá cómo estás. Él no se drogaba, por ahí andaba con algún amigo.".González aseveró que ". Yo salí a buscarlo el martes, fui al lavadero a las 9, y después fui de tarde y nadie sabía nada. A las cinco empecé a mandarle mensajes, pero el teléfono estaba apagado. No vi el auto en el lavadero, aparentemente no estaba donde dijeron que estaba, no sé cómo fue el tema del auto. Yo fui a la mañana y fui a la tarde al lavadero pero no sé dónde apareció el auto".Precisamente sobre el vehículo Renault 18 Break y otros elementos que ya fueron secuestrados por la Policía, González indicó que cuando Wagner regresó el sábado a la mañana a la casa, "el auto tenía barro en las ruedas, en la parte de adelante, lo lavó mi hijo. Me dijo "yo se lo voy a lavar al Seba" (Wagner).Manifestó que se había quedado empantanado. La pala con barro apareció en el baúl del auto, supuestamente es del lavadero. Me dijo que había andado con un amigo, pero no me dijo otra cosa".Más adelante, González expresó que sobre Wagner "y él por eso él se sentía preso, le quedaba hasta el 2019 y se molestaba porque yo le decía que no anduviera de noche, que estaba con la condicional, y él decía que estaba preso en casa. No salía de noche, salíamos juntos con los chicos o con él en el auto. No tenía amigos acá, solamente amigos del barrio, acá no traía gente, era familiero y trabajador".Nora González fue consultada sobre la posibilidad de que su pareja esté relacionada con la desaparición de Micaela García. "No sé si (Wagner) ha sido o no ha sido, como que nunca tuvimos una sospecha de que él ande en algo, que haya salido con alguien, siempre andaba conmigo, con los nenes".Sobre su relación con Wagner, la mujer explicó que "lo conocí en el penal por medio de mi hermano, lo iba a visitar a mi hermano y ahí lo conocí. Yo sabía todo (sobre su condena), lo acepté así, con todo el esfuerzo que él hacía adentro de estudiar, de querer salir de ese lugar, de portarse bien, me dio a entender que era una persona que quería salir, que tenía buenas intenciones, estaba arrepentido".González afirmó que después de conocer a Wagner "fui a visitarlo durante dos años y ocho meses (en el penal de Gualeguay) y después a la granja de El Potrero, como un año. Empezaron a darle (permisos de) 12 horas, después 24 y hace nueve meses que salió en libertad. Y enseguida empezó a buscar trabajo y consiguió en el lavadero (el dueño del lavadero de autos dijo que trabaja con él desde hace dos meses y medio). No me preocupaba por mis hijas, porque el caso de él no era con una menor. El juez determinó que podía estar con nosotros. Se portaba muy bien, era como un padre, trabajaba para ellos.La pareja de Wagner relató que "creo que le contó todo al patrón (el patrón dijo que Wagner le contó que tenía una causa judicial, pero no le dio detalles, ý él le dijo que no le importaba su vida privada mientras fuera un buen empleado). Al hermano gemelo lo conozco por fotos pero sí conozco a la madre y a la abuela. La mamá de él vive con un ex policía federal, la mamá quería que se fuera para allá, no le agradaba que estuviera conmigo porque era una mujer grande que tenía hijos, eso me duele".Finalmente González reveló que Wagner concurría a regularmente a un tratamiento de terapia: "la psicóloga le hacía re bien, volvía mejor, se llama Yanina Rubio, creo".