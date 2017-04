Desaparición de un anciano del Fidanza: "El director no hizo la denuncia"

Nada se sabe de Ángel Anito "Coco" Romero, el hombre de 84 años, enfermo de Alzheimer, que desapareció del hospital Fidanza, en Colonia Ensayo, donde estaba alojado. Sus familiares, días pasados, confirmaron a Elonce.com que "la Policía consideró agotada la instancia de rastrillaje y ya no hay personal buscándolo".El 14 de marzo pasado fue internado en el nosocomio. "El 19 vino una camioneta de la comisaría cuarta y nos avisan que Coco se había ido del hospital, fuimos hacia allí, donde se nos informó que eso había ocurrido entre las 14:30 y las 16 de ese día. Dicen que lo vio salir un interno, un hombre también mayor, pero no hacia la calle, sino hacia los fondos del hospital", contaron a Códigos Mirta Romero y su esposo.La policía rastrilló y no se lo pudo hallar. "Los perros dan vuelta dentro del hospital, no salen afuera, a caminos aledaños. "Desde el hospital nos dijeron que una vez se había ido hacia un camino aledaño, que otra vez se quiso escapar en una ambulancia, cosas que nosotros dudamos", aseveraron.Asimismo mencionaron que "en un primer momento le pedimos a la defensora Peralta, un allanamiento, con actas y testigos, en el Fidanza. Nunca lo hicieron, porque dicen que la gente del hospital ya recorrió por dentro".En tanto, pusieron relevancia en que les llama "poderosamente la atención" que "el director del hospital, todavía no hizo la denuncia de desaparición de persona. Solo hizo una exposición y nada más. Ya van 20 días de la desaparición de `Coco`".Ángel Anito "Coco" Romero desapareció el sábado 18 de marzo el Hospital Fidanza, ubicado en Colonia Ensayo (departamento Diamante), donde había sido internado unos cuatro días antes.Quienes puedan aportar datos certeros sobre el paradero de Anito "Coco" Romero pueden comunicarse al (0343) 154805595 / 155031273 / 154528882 / 4227989.También pueden hacerlo ante cualquier dependencia policial o bomberos.