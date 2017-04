Caso Micaela: La visión de la abogada que defendió a Mirta Chávez

La desaparición de Micaela García y los detalles de la investigación que se van conociendo día a día, pusieron sobre el tapete el caso Fernanda Aguirre, ocurrido en 2004 en San Benito. En ambos hechos, los jueces de ejecución de pena desestimaron las pericias psicológicas y otorgaron la libertad condicional a los principales acusados de cada caso: Sebastián Wagner y Miguel Lencina, respectivamente.Sobre el tema, Nora Lafranqui, quien fue la abogada defensora de Mirta Chávez y que también asesoró a Lencina, opinó al respecto y explicó aque "el juez no tiene obligación de someterse a los dictámenes, el perito es auxiliar de la Justicia. El juez tiene que evaluar, a la luz de la sana crítica, cómo resolver una situación tan compleja como son estos delitos sexuales. La Ley de Ejecución de Penas le otorga la capacidad de resolver por su leal saber y entender qué es lo que debe hacer en cada caso".Manifestó que "hay que reformar la ley. Todo el andamiaje jurídico, penalista o criminoso está estructurado en beneficio del condenado, por eso existe el principio de inocencia. Los legisladores, que representan al pueblo, tienen que reformar. Hay delitos que tienen que ser reprimidos con mayor pena, como los delitos sexuales y otros graves. Al juez se le tiene que dar la posibilidad de negar la libertad condicional hasta que la condena haya sido cumplida en toda su extensión".que "tienen un carácter relativo. Hay pericias que son contundentes, como las huellas digitales, y no hay posibilidad de equivocarse. Pero la de un médico psiquiatra que tiene que ingresar en el yo interior del individuo para evaluar qué es lo que quiso o no quiso hacer es muy compleja. El juez debe tener mucho cuidado".Asimismo, opinó que "el caso Micaela se encamina hacia otro caso Fernanda, salvando las distancias y además porque hoy hay otros medios. En el segundo caso la causa recayó en el Juzgado Federal y se perdieron dos años de prueba, alejados de la inmediatez que exige el derecho penal, y eso que se perdió es irrecuperable. Si no se procede de inmediato se pierde todo. En el caso Micaela el auto fue encontrado, las pericias dan indicios, pero los indicios no siempre son concluyentes para arribar a una condena".