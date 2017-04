Continúa la búsqueda de Micaela en Gualeguay: "Los perros no marcan rastros"

Continúa por tierra, agua y aire la búsqueda de Micaela, la joven oriunda de Concepción del Uruguay que desapareció este fin de semana a la salida de un boliche de Gualeguay."Las tareas están centradas en una zona de montes muy tupidos, en la que es muy difícil entrar a pie", confirmó ael programa que se emite por, el Oficial Principal de la Brigada K9, Aaron Mendoza. "Es una parte complicada por eso se utilizan los perros, por su olfato", argumentó.Según las versiones periodísticas, a partir de las imágenes de un video registrado en la zona del barrio Dunat, y de indicios que surgieron del vehículo secuestrado, el rastrillaje se concentra en la zona detrás del hospital San Antonio hacia el norte en una franja de casi un kilómetro."Los rastrillajes son para descartar zonas en las que se tienen sospechas, ya sea sobre la persona de Micaela o su cuerpo, y en las zonas en la que las que podrían haber visto el auto de la persona sospechosa", comentó Mendoza.De acuerdo a las estimaciones del bombero, "no hay nada firme, concreto, pero hay mucha predisposición de todos los organismos, además de familiares y amigos que también están trabajando"."Mi intuición es que por el momento no hay nada firme; siempre que se trata de buscar a una persona es un trabajo muy difícil porque generalmente son pocas las pistas que hay", aventuró el responsable de la Brigada K9."Hasta el momento, los perros no han tenido ningún tipo de alteración, es decir, no han sentido ningún tipo de olor, ninguna marcación", confirmó Mendoza.Es que según comentó, los vecinos aportaron el dato ayer sobre la existencia de un pozo de profundidad en el que habrían visto una bolsa y sentían olor putrefacto. "Llevamos los canes y se descartó que se trate del cuerpo de una persona porque era un potrillo que habían tirado al pozo", acotó el responsable de la Canina de Ramírez.