Prisión preventiva para acusado de violación y abuso de menores

El hombre identificado como G.M.J.S., tras la denuncia de la madre de la víctima, era buscado por la policía y no se presentaba. En esa circunstancia, se lo buscaba en los lugares donde podía ser habido, pero su progenitora dijo que no se encontraba en la ciudad, que vivía en Buenos Aires. Pese a la reticencia de sus familiares, la policía lo ubicó recorriendo la zona y lo detuvo. Como restan pericias psicológicas de la menor víctima, y temiendo con razón que en caso de ser liberado, se fugue nuevamente, la fiscal solicitó su detención.



El defensor oficial, doctor Nicolás Gazali se opuso argumentando que no podría entorpecer las pericias y que no hay riesgo procesal, pues si hubiese temido su detención no hubiese vuelto a la ciudad. Solicitó que quedase en libertad con medidas de coerción. Oídas las partes la jueza de Garantías, doctora María Evangelina Bruzzo dispuso la detención del imputado por un plazo de 30 días, en orden a los delitos de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado reiterado en Concurso Ideal, Corrupción de Menores Doblemente Agravada por la Edad de la Víctima y la Calidad de Tutor del Sujeto Activo Respecto de la Víctima y Abuso Sexual simple, Violación de Domicilio y Amenazas Simples.