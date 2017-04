Adolescente denunció que la esposaron durante horas en operativo policial

"Me esposaron, se fueron y me dejaron las esposas puestas. No me las puedo sacar", dijo la menor.



La adolescente aseguró: "Estoy toda golpeada. Me pegó la mujer policía y dos hombres. Fue en la cara y en el cuerpo".



Se trata de Sheila Sánchez, quien vive en una vivienda ubicada en Las Heras y Alberti, en la Isla Maciel.



Durante una entrevista con Radio 10, la menor aseguró que durante el allanamiento fue golpeada por los efectivos.



"Una policía me esposó y dijo que me iba a llevar detenida porque estaba gritando cuando le pegaban a mi papá. Hicieron el allanamiento porque supuestamente teníamos droga, pero eso es mentira. La pusieron ellos", relató Sheila.



Fuentes judiciales informaron que la joven se comportaba de una manera violenta y no podía ser controlada por los agentes.



Además, explicaron que la orden de esposar a la menor la dio la fiscal a cargo del operativo, María Alejandra Olmos Coronel, de la unidad fiscal Nº1 de Avellaneda.



También mencionaron que la joven se escapó de la vivienda con las esposas puestas. Con respecto al operativo policial, cinco personas resultaron detenidas y fueron secuestradas más de 8.700 dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego, tras cuatro allanamientos realizados en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.



El operativo se concretó en el interior de la villa Isla Maciel y estuvo a cargo de efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, quienes lograron desmantelar a una peligrosa organización criminal dedicada a la venta de estupefacientes.



En total fueron cinco los hombres detenidos, en cuyo poder se decomisaron 8.770 dosis de cocaína, 400 gramos de marihuana y tres armas de fuego con sus numeraciones suprimidas (un revólver calibre 38, otro 22 y una pistola 380), entre otros elementos de interés para la causa.



La investigación del caso incluyó seguimientos, toma de fotos y filmaciones, lo que permitió identificar a los cabecillas de la banda, como así también los lugares e inmuebles donde comercializaban y guardaban la droga.



Con esos datos, la Justicia solicitó irrumpir en ese barrio, tarea que fue realizada en la madrugada de este miércoles por policías de la delegación Avellaneda-Lanús de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con la colaboración de Infantería, Caballería y el Grupo de Apoyo Departamental.



En el caso interviene la UFI N° 1, a cargo de Olmos Coronel, y el Juzgado de Garantías N°10, ambos del Departamento Judicial Lomas de Zamora.