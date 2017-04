Buscan a un joven desaparecido desde el lunes

Pablo Antonio Enriquez, joven vecino de Concepción del Uruguay de 28 años de edad, es intensamente buscado por su familia, ya que el lunes 3 salió, alrededor de las 21 horas, de la casa de su mamá en Ituzaingo al 280, hacia la Terminal, pero nunca llegó a destino.



Pablo debía viajar a Paraná para mantener una entrevista para ingresar a la Academia de Policía de la Provincia el día martes.



El joven mide 1,90 metros de estatura y al salir del domicilio iba vestido con pantalón y remera, del cual no recuerdan el color.



Según señalaron, habría sido visto pasando por la Peatonal Rocamora pero jamás llegó a la Terminal, ya que no hay registro de que hubiera comprado el pasaje.



La familia ya realizó la denuncia a la Policía pero aún no surgieron noticias y se incrementa la preocupación.



Ante cualquier dato se solicita dar aviso a la dependencia policial más próxima, o llamar al 101 o en su defecto a los números que figuran en la fotografía.