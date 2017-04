Búsqueda de Micaela: Creen que el sospechoso pudo haber actuado con un cómplice

Sociedad Lo que sintió una víctima al ver la foto de Wagner en la desaparición de Micaela

Unos 200 policías entrerrianos buscan a Micaela en Gualeguay y otras localidades cercanas. Pero la provincia toda, según dijo ayer, el jefe de la Policía de Entre Ríos, es el escenario en el que actúan para ver si consiguen algún rastro, algún dato, algo que pueda aportar información sobre el paradero de la joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde la madrugada del sábado.Se investigan todas las hipótesis, pero no se pierde la presunción ni la esperanza de encontrarla con vida y en función de eso se trabaja en la fuerza policial con la Justicia.En ese marco, además de buscar a Micaela, la policía trata de localizar a Sebastián Wagner, un hombre de 29 años que estuvo preso por dos casos de violaciones, y que también se encuentra desaparecido.El fiscal coordinador en Gualeguay, Dardo Tortul, dijo que. Aclaró, no obstante, que de modo paralelo se trabaja sobre otras hipótesis, y en ese sentido se busca a Wagner por toda la provincia, y más allá también: ayerTortul agregó que dentro de las hipótesis que se consideran en la investigación, está la de queEse rastreo permitió mostrar quea. Es que hasta que se supo por qué lugares anduvo el teléfono móvil, los patrones de localización estaban dados por el recorrido del auto según la captación de imágenes con cámaras de seguridad. Y eso indicaba que el lugar a buscar era el centro de la localidad y algunos lugares próximos.Fueron las cámaras de filmación las que permitieron establecer que tanto Wagner como Micaela transitaron por lugares cercanos. Sin embargo, el fiscal dejó en claro que no hay registros que muestren a la joven subir al auto Renault 18 ni a ningún otro rodado.que fueron aportando los vecinos", dijo el funcionario judicial en declaraciones aEn ese punto, el fiscal valoró la colaboración que prestó la población, aportando datos o facilitando el acceso a las filmaciones de sus cámaras de seguridad. Fue así, pero también con el seguimiento de las antenas de celular, en que se logró establecer por dónde anduvo el auto del sospechoso."Se pudo énfasis en la búsqueda por tierra, teniendo en cuenta los datos del recorrido del auto, que llegó hasta el barrio Hipódromo, en la zona norte de Gualeguay, pero también se trabajan otras hipótesis y en ese sentido trabajan los buzos tácticos en el río Gualeguay", afirmó Tortul.En el marco de las actuaciones, ayer también se realizaron peritajes sobre el zapato encontrado en la calle y que pertenecía a Micaela.