Caso Micaela: Allanaron la casa del gemelo de Wagner

La Policía de Entre Ríos, continúa trabajando bajo las órdenes de la Fiscalía de Gualeguay, a cargo del doctor Ignacio Telenta, realizando numerosas diligencias, que se extienden a otras localidades.Es por ello que este miércoles alrededor de las 13, personal de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay, conjuntamente con la División Criminalística y efectivos del Comando, allanaron una vivienda de calle San Martín al 200 de La Histórica.Si bien no se brindó información al respecto, no habrían surgido mayores novedades para el caso investigado, pero no se descartaban nuevos procedimientos en la zona, según da cuenta el sitio 03442.El parecido físico de Maximiliano con su hermano mellizo Sebastián Wagner es indisimulable y las sospechas que pesan sobre él por la desaparición de Micaela García en Gualeguay lo afectan, aunque "hace más de dos años" que no tienen contacto."Esto que me está pasando a mí no se lo deseo a nadie, es todo muy triste, pido que se pongan en mi lugar", manifestó a El Entre Ríos, y también aclaró que se enteró de lo que estaba pasando por la televisión."La gente a veces no entiende que él es una persona y yo otra; meten todo en la misma bolsa y no es así", resaltó Maximiliano en la nota. Además, le envió un mensaje a la familia de Micaela: "Que Dios y todos los santos los ayuden a encontrar a su hija, que se aclare todo lo más rápido posible, por el bien de todos. Lo único que quiero es que aparezca viva, sana y salva", afirmó.Por otra parte, se supo que este miércoles se solicitó personal al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay para acoplarse a la búsqueda de Micaela, de manera de colaborar con el Grupo K9, que opera con perros adiestrados en la búsqueda de personas y cuerpos.Un grupo de cuatro bomberos voluntarios partió en una unidad móvil, llevando además el bote semirrígido recientemente incorporado a parque del Cuartel de La Histórica, para comenzar a operar en la zona de búsqueda.