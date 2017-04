Nene mutilado: Liberaron al encargado del cementerio donde había sido enterrado

El encargado del cementerio de la localidad bonaerense de Nicanor Otamendi, de donde fue robado el cuerpo del chiquito de 2 años que apareció mutilado y sin órganos cerca de Miramar, fue excarcelado hoy por decisión de un juez de garantías, aunque seguirá bajo investigación.



Se trata de Juan Carlos López, responsable del cementerio municipal donde había sido enterrado Matías Valentino Fernández, por lo que ya no quedan detenidos en la causa en la que se investiga la profanación de la tumba del nene, informaron fuentes judiciales.



El juez de Garantías de Mar del Plata, Gabriel Bombini, imputó a López por el delito de "falso testimonio" y "encubrimiento, pero como no tiene antecedentes penales y fijo un domicilio, dispuso su excarcelación. Había estado alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.



López había sido arrestado el miércoles de la semana pasada, al igual que Juan Carlos Della Santina, dueño de la casa funeraria que intervino en el velatorio y la sepultura del chiquito, por un pedido de la fiscal de la causa, Ana María Caro. Della Santina recuperó su libertad al día siguiente tras ser indagado por la fiscal Caro, pero López permaneció preso ante las contradicciones en su testimonio, dijeron las fuentes judiciales.



Con la excarcelación dispuesta hoy por el juez de garantías, no quedan detenidos en la causa que investiga la profanación de la sepultura del niño que murió atragantado con una bombucha el 10 de marzo y fue enterrado tres días después por su familia de origen boliviano.



La fiscal Caro dispuso en los últimos días una serie de peritajes sobre teléfonos celulares pertenecientes a los dos imputados, pero la información obtenida tras el análisis de esos dispositivos no aportó elementos relevantes para determinar quiénes y para qué llevaron a cabo la profanación de la sepultura y el robo del cuerpo.



El cadáver de Matías fue hallado el 21 de marzo cerca del arroyo La Totora, entre MIramar y Mar del Sud. Por el estado de descomposición y las mutilaciones sufridas, inicialmente no pudo establecerse la identidad y el sexo de la víctima, ni la causa de la muerte. Hasta que un estudio de ADN (se hizo con todos los menores muertos en los días previos al 21 de marzo) estableció que el cadáver pertenecía a Matías.



Matías vivía con su familia en el barrio de El Boquerón, en Batán, y la exhumación de su féretro realizada el miércoles último determinó que estaba vacío, roto y que sólo había en su interior unas ropitas que habían colocado sus familiares.