Denuncia por abuso en una fiesta: la fiscalía hará una acusación por estupro

Tras el análisis de la prueba, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Fernanda Rufatti y prepara los llamados a indagatoria de los jóvenes implicados en el supuesto abuso a una menor ocurrido en una fiesta en la zona de la Toma Vieja de la ciudad de Paraná., Rufatti señaló que la denuncia que presentó una mamá por el presunto abuso que habría sufrido su hija sigue su trámite. "Hemos hecho muchísima prueba, sobre todo hemos trabajado mucho con la pericia informática, con los celulares, lo cual nos ha llevado mucho tiempo y esmero y estamos en condiciones de citar a declaración de imputado a dos de los sospechados". Pero prefirió reservas de nombres hasta que salga una decisión formal de parte de la Fiscalía de quiénes serían las personas citadas. Al tiempo que adelantó la desvinculación, en principio, del menor de edad que estaría sospechado.La semana próxima se fijará fecha para citarlos a prestar declaración, indicó la Fiscal y dio cuenta que a la citación de estas dos jóvenes se llega "con toda la prueba que se ha producido, con todos los testigos que han comparecido y de los mensajes de texto que se han recabado".En tal sentido, confirmó que "estamos en condiciones de hacer una acusación por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, delito previsto en el artículo 120, comúnmente llamado como estupro". Y explicó que el delito de aprovechamiento "es cuando una persona mayor de edad se aprovecha de la inmadurez de una persona que tiene entre 13 y 15 años de edad".Respecto a las pericias realizadas en los teléfonos celulares, la Fiscal Rufatti explicó que tenían cinco aparatos para entrecruzar, por lo que "había que tener paciencia para sentarse y leer todos los mensajes para ver qué había. Después de eso se hizo un resumen y creo que estamos en condiciones de poder saber, más o menos, qué fue lo que pasó".Finalmente, la Fiscal se refirió a las repercusiones, principalmente a través de la opinión pública y las redes sociales que tuvo este caso. "Se dijeron muchas cosas que después no se lograron probar, es más, se probó que no era así, que no hubo una mega fiesta como se dijo, y tampoco existe la forma sistemática de citar o invitar a menores para abusar de ellas; existe sólo una denuncia de una menor abusada, lo cual no quiere decir que el delito no haya ocurrido. Existió un delito en el contexto de una fiesta, pero el contexto de la mega fiesta en la cual sistemáticamente se abusaba de menores por medio del alcohol, no fue de ese modo".