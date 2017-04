Inhabilitaron de por vida al inspector de Tránsito condenado por cobrar coima

Rubén Aníbal Reynoso, inspector municipal de la Dirección de Tránsito de Paraná, fue condenado a un año y cinco meses de prisión condicional más la inhabilitación especial perpetua, supo Elonce TV.



Sin que se realice audiencia, el inspector juzgado por recibir una coima escuchó este martes el adelanto de sentencia en la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) en Tribunales.



Según supo Elonce TV, Reynoso deberá cumplir con una serie de reglas de conducta por el plazo de dos años, por las que no podrá mudarse de domicilio sin dar previo aviso a la Justicia, tendrá que realizar 192 horas de trabajos comunitarios no remunerados en una entidad de bien público a determinar o que él proponga y deberá acreditar su regular cumplimiento.



De acuerdo al adelanto de sentencia, al inspector, en caso de no cumplir con tales imposiciones judiciales, se le revocará la condicionalidad de la condena.



El fallo judicial también dejó sin efecto la inhibición general de bienes que pesa sobre el acusado.



Al trabajador, se lo condenó por haber recibido dinero por una supuesta infracción de tránsito sin haber entregado la correspondiente boleta, en un confuso hecho ocurrido el 23 de julio del año 2011, en la estación de servicio que está en la esquina de Buenos Aires y Cervantes, a una cuadra de la peatonal de la capital entrerriana. Elonce.com