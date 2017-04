La madre de Micaela habló de sus dudas sobre la desaparición: "No cierra nada"

Policiales El misterio de los 50 metros donde los perros pierden el rastro de Micaela

"No cuadra por ningún lado"

La desaparición de Micaela García sigue siendo un misterio para los investigadores. Por ello, se reforzaron los rastrillajes en la zona ribereña y hoy se buscará en el río Gualeguay con buzos tácticos que arribarán desde Paraná.El fiscal aseguró que por el momento la investigación no apunta a una hipótesis específica, y aseguró que no se descarta nada en la búsqueda de la joven de 21 años. "No tenemos una hipótesis central, estamos buscando a Micaela por todos lados", manifestó."Estamos totalmente desconcertados porque no dan los perfiles de Mica. Mi hija es una chica totalmente responsable, estudiosa, ordenada en su vida. Si supiéramos cuál fue el disparador de esta situación podríamos tener la clave, ya estaríamos con ella. Pero realmente no sabemos , no tenemos ni idea, porque ella es una chica que siempre me ha avisado a dónde va, más allá de que hace dos años no vive conmigo, incluso estando conviviendo con su novio me avisa que se va a algún lado", indicó la mujer."No me cierra nada porque Mica es una chica muy preparada, milita políticamente, maneja toda la información de Trata y de violencia de género, ha viajado por todos lados, no encaja, no cierra nada. Además, sabiendo que yo me preocupo. Supongamos que se haya ido, que estuviera enojada por algo, igualmente ya me hubiera avisado, mandado un mensaje. Cuando fue a ver al Indio Solari a Olavarría, se quedó sin señal y pidió un celular y me avisó que estaba bien", agregó Lezcano en diálogo conMicaela es la mayor de cuatro hermanos, que tienen 18, 15 y 13 años. Cansados de la inseguridad en Concepción del Uruguay, la familia se asentó en Colón y ella, decidió convivir con su novio en La Histórica, alternando con su estudio en Gualeguay."Estamos muy agradecidos con la Policía y todos los investigadores, porque le están poniendo todo lo que está a su alcance y más. Hubo personal que estaba de franco y se presentó a trabajar voluntariamente. No tenemos quejas. Hay un gran acompañamiento", indicó la madre de la joven desaparecida.