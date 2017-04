El misterio de los 50 metros donde los perros pierden el rastro de Micaela

Siguen la pista que aportó el pescador

No se descarta ninguna hipótesis

Continúa la búsqueda de Micaela García, la joven de 21 años y oriunda de Concepción del Uruguay que desapareció este fin de semana a la salida de un boliche de Gualeguay.Por estas horas las investigaciones están centradas en determinar que pasó con Micaela en los metros previos al lugar del hallazgo de la sandalia, la que según había confirmado el fiscal, es la misma que la joven tenía puesta al momento de su desaparición.El hallazgo se produjo en inmediaciones del centro de educación física, a 10 o 15 cuadras del boliche y a dos cuadras de su casa.que fueron abocados a la búsqueda,El funcionario policial hizo hincapié en la coincidencia del recorrido que realizan ambos animales hacia el Sur, por lo queSiguiendo esa pista, las investigaciones continuaron con el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en esa zona. De acuerdo a algunas imágenes,, en algún tramo de los videos, aunque todavía no se había podido determinar si interactuaba con la misma ni se conocía el dominio del vehículo.Ayer, un pescador declaró ante el fiscal Ignacio Telenta y. Su testimonio fue valorado como "creíble" y las tareas de búsqueda y rastrillaje se centran en el punto que marcó el hombre."El pescador dijo que alrededor de las 6 de la mañana, y la hora coincide con el momento de la desaparición de Micaela, vio que frente al balneario municipal, arrojaban un bulto que luego se perdió en un punto determinado; contó, subrayó el funcionario policial.Según Schmunk, la zona que marca el pescador, es una parte profunda, como un pozo, donde el caudal del brazo del río Gualeguay corre con más potencia.Por estas horas, buzos tácticos inspeccionan la zona, junto a personal policial, de Bomberos y Prefectura. Se realiza además, el rastrillaje terrestre en la zona del Instituto en el que Micaela cursaba el profesorado de Educación Física."Al no tener ningún indicio, no descartamos ninguna hipótesis, entre ellas la del suicidio", afirmó el funcionario policial. Es que otra de las conjeturas que manejaban los investigadores, era la autoeliminación: tal pista surgió a causa de un "conflicto" que hubo entre la joven y su novio.Se recordará que el muchacho estuvo arrestado preventivamente durante unas 12 horas, pero tras ser indagado por el fiscal que lleva adelante las investigaciones, quedó desvinculado de la causa. "Se confirmó que ellos se comunicaban entre sí, y por medio de las antenas de comunicación, se determinó que él siempre estuvo en Concepción del Uruguay".El fiscal Telenta tiene en su poder los audios de Whatsapp que intercambiaron los jóvenes. "Hubo un conflicto, pero siempre en buenos términos y el muchacho siempre trató de contenerla para que le vaya bien con sus cosas", relató Schmunk.Los investigadores no descartan ninguna suposición y cada dato que llega, es chequeado para que sea corroborado o descartado."La madre recibió el llamado de una chica en la que a través de un audio le dice que en una esquina y en el interior de un Bora negro, estaban golpeando a una persona", según comentó el funcionario policial. Pero estos hechos habrían ocurrido en Concepción del Uruguay, a unos 150 kilómetros de Gualeguay, donde se encontraba Micaela.Finalmente, Schmunk ratificó queen la causa por la desaparición de la joven de 21 años.