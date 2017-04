Falleció la hija de un ex ministro nacional tras un accidente en Santa Cruz

Una hija del ex gobernador de Santa Cruz Arturo Puricelli, Giuliana Pía, y su acompañante, identificado como Walter Martínez, murieron hoy al volcar la camioneta en la que viajaban por la ruta provincial 43 entre Perito Moreno y Las Heras, en el norte de la provincia, informaron fuentes policiales."Ambos fallecieron en forma inmediata", detallaron voceros de la policía, quienes agregaron que la mujer conducía el vehículo y no llevaba cinturón de seguridad.En tanto, se informó que la segunda víctima es un catamarqueño. Se trata de Luciano Martínez, hermano del dirigente del PRO catamarqueño y delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Martínez.Las fuentes indicaron que, según testigos, la camioneta Toyota Hilux registrada a nombre del ex ministro de Defensa de la Nación, desarrollaba una altísima velocidad, cuando en un momento la conductora perdió el control, mordió una banquina, retomó la calzada, hizo un trompo y, al pisar la otra banquina, dio al menos una decena de tumbos, publicóEl ex gobernador Puricelli se presentó junto a otros familiares, en Las Heras, unas dos horas y media después cuando todavía personal policial a cargo de los peritajes trabajaba en el lugar, aunque no quiso detenerse ante el cruento escenario.El juzgado local que interviene en la causa dispuso hace un par de horas la entrega de los cuerpos a los familiares, que serán trasladados a San Fernando del Valle de Catamarca, donde residían las víctimas, siempre según fuentes policiales.Otras fuentes cercanas a la familia confiaron a esta agencia que Giuliana Puricelli visitaba en Perito Moreno a su padre, quien, desde su alejamiento de la función pública, volvió a establecerse en su ciudad natal.