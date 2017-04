Este martes se incorporarán a la búsqueda de Micaela, buzos tácticos

Desde la Fiscalía a cargo de la búsqueda de Micaela García informaron que durante este lunes se realizaron rastrillajes con cadetes de suboficiales de Villaguay con el apoyo de un drone, aunque "sin resultados".Según cita, el fiscal Ignacio Telenta reconoció que "todavía no habían podido completar el recorrido realizado por Micaela al salir del boliche bailable, ni se había podido identificar el vehículo que aparece en uno de ellos, el cual podría haber interactuado con la joven".Por otro lado, Telenta confirmó que se pudo ubicar al testigo que vio tirar al río algo grande en la mañana del sábado, pero los rastrillajes realizados en ese sector del río no arrojaron resultados, razón por la cual se espera que este martes lleguen buzos tácticos a inspeccionar la zona.Al mismo tiempo, también confirmó que se pudo rastrillar la zona del CEF, Costanera y Balneario con cadetes de la Escuela de Suboficiales de Villaguay y la asistencia de un drone, pero sin resultados positivos.Recordemos que desde la Policía entrerriana indicaron en la mañana de hoy que se encuentra chequeando diversas informaciones ya que "no podemos dejar nada de lado", al tiempo que destacaron que en la víspera realizaron rastrillajes por tierra y aire, "dado que no descartan ninguna hipótesis".Cuando fue vista por última vez, Micaela García vestía remera blanca y un short de animal print. Mide 1,63 metros, es de contextura física media y morocha. Quienes puedan aportar datos, deben llamar a la comisaría más cercana, al 911, o al teléfono: 03442 15648744. Al mismo tiempo, se agradece la difusión de su imagen, para facilitar el proceso de búsqueda.Fuente: Gualeguay21