Un argentino murió tras caer desde un segundo piso en aeropuerto de Brasil

El extraño episodio ocurrió este lunes cerca de las 6.15, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Salgado Filho. La pareja, que se había casado el año pasado, cayó desde la terraza hacia el frente de la aeroestación, en el sector de taxis y colectivos del área de desembarque.



La mujer, identificada como Melody Solange Yacubowski, de 33 años, fue trasladada consciente al Hospital Cristo Redentor donde permanece internada con fracturas en una pierna. En tanto que el hombre, Sergio Javier Mellino, también de 33, murió en el acto.



Según relataron testigos del episodio a los medios brasileños, hubo una discusión entre ambos y el hombre cayó primero. Sin embargo, la Policía negó que haya ocurrido una pelea.



La justicia esperaba las imágenes de las cámaras de seguridad de ese sector del aeropuerto para esclarecer el motivo del accidente.



"Las imágenes no son nítidas y no sabemos si el hombre se arrojó o se cayó accidentalmente. Ella cayó enseguida al parecer cuando intentaba agarrarlo. Pero lo que podemos decir es que la hipótesis de homicidio está descartada", dijo a la prensa el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, Joao César Nazário.



El comisario agregó que ambos tenían residencia en Porto Alegre y que cuentan con visa temporal para residir en Brasil desde hace al menos cuatro años.



Por otro lado, el oficial señaló que se desconoce por qué estaban en el aeropuerto. "Estaban tan sólo con una maleta de mano. Vamos a conversar con la mujer para intentar aclarar todo pero tenemos que esperar porque está en estado de choque", agregó.



El incidente ocurrió una semana después de que un turista argentino muriera en una pelea callejera en Río de Janeiro, luego de ser golpeado por un grupo de brasileños a la salida de una discoteca de Ipanema.