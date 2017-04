Advierten el cese de la búsqueda policial del abuelo enfermo de Alzheimer

A dos semanas de la desaparición de Ángel Anito "Coco" Romero, el abuelo de 88 años enfermo de Alzheimer que desapareció del hospital Fidanza, en Colonia Ensayo, donde estaba alojado, familiares confirmaron a Elonce.com que "la Policía consideró agotada la instancia de rastrillaje y ya no hay personal buscándolo".



"Todavía no tenemos ninguna novedad, nosotros lo seguimos buscando y pegando carteles. Ayer hicimos un acto de presencia en el hospital, bajo la lluvia, porque el abuelo se fue de una institución pública, y nos llama la atención que no haya datos", advirtió Fernando Grosso, sobrino político del octogenario.



"Un abuelo de 88 años, enfermo de Alzheimer y sin su medicación, no tiene poder de subsistencia", subrayó el familiar.



Ya lo buscaron en el predio del hospital Fidanza, en el San Martín de Paraná y en Santa Fe. Los familiares recorrieron la zona de las aldeas cercanas, pero hasta el momento con resultados infructuosos.



"No hay indicios de que haya salido de la institución pero tampoco se descarta que haya sido levantado por un auto, que alguna persona lo haya llevado y dejado abandonado por ahí", estimó Grosso, en comunicación telefónica con Elonce.com



Según denunció el hombre, los policías, bomberos y perros de rastrillaje, ya no recorren las 94 hectáreas que posee el predio del Fidanza porque "la Policía consideró agotada la instancia de búsqueda y rastrillaje".



Es por eso que en exigencia de respuestas, los familiares de Romero evalúan realizar una manifestación frente al Tribunal de Diamante, este martes o miércoles.



Ángel Anito "Coco" Romero desapareció el sábado 18 de marzo el Hospital Fidanza, ubicado en Colonia Ensayo (departamento Diamante), donde había sido internado unos cuatro días antes.



Quienes puedan aportar datos certeros sobre el paradero de Anito "Coco" Romero pueden comunicarse al (0343) 154805595 / 155031273 / 154528882 / 4227989



También pueden hacerlo ante cualquier dependencia policial o bomberos. Elonce.com