Un hombre resultó baleado en una disputa entre vecinos en Federal

La disputa entre vecinos de las familias Ozuna y Gómez, radicadas sobre la calle Alvear entre Independencia y Buenos Aires del barrio El Salto de la localidad de Federal, comenzó en las primeras horas de la mañana de este sábado, pero se agravó al mediodía cuando comenzaron a agredirse no solo verbalmente sino utilizando piedras y ladrillos. Cuando los funcionarios policiales intentaron acercarse para persuadirlos de que desistieran del ataque, ambas familias habrían cambiado el destino de los proyectiles hacia los agentes del orden. Éstos se retiraron y no actuaron, ya que en el lugar se encontraban varios menores.



Pasado el mediodía se oyó un disparo, que se supo había alcanzado a una persona de apellido Barreto, el que se fue del lugar y evitó encontrarse con la policía; aunque luego se presentó en la guardia médica solicitando asistencia médica. La bala le quedó alojada en uno de sus brazos, no determinándose el calibre del arma que lo hirió, ya que cuando a la tarde se realizaron allanamientos para encontrarla, no fue localizada.



En el confuso hecho termino detenido Diego Ozuna, quien se dice era uno de los máximos responsables de fogonear los incidentes, aunque no se determinó quien utilizó el arma para producir el disparo que lesionó a Barreto, que se encontraba en la casa del aprehendido.



Durante el fin de semana, varias patrullas y funcionarios del comando y del grupo especial, estuvieron atentos a que la situación entre vecinos no volviera a agravarse; todo en conocimiento del Ministerio Fiscal. (Federal al Día)