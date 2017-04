Curas pedófilos en Mendoza: La monja que sigue prófuga estaría en Entre Ríos

Foto: Más acusaciones contra la monja del Próvolo que sigue prófuga.

La monja Kosaka Kumico tiene contadas sus horas en libertad. Después de haber librado la captura internacional, los investigadores de los abusos sexuales que se habrían cometido en el instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, de los cuales ella sería partícipe, barajan el dato de que podría estar en Entre Ríos, según la curia.



Esta semana se sumarán otras acusaciones en su contra, ya que la madre de una ex alumna de aquel instituto asegura que su hija fue golpeada y maltratada reiteradas veces por Kumiko, quien la obligaba a comer hasta vomitar. También se aguarda lo que pueda surgir de otras cuatro testimoniales de menores, víctimas de abuso sexual.

"Cuando mi hijo vio su rostro en la televisión, comenzó a golpearse la cara y allí fue que le contó al padre que esta monja lo había golpeado y hacía lo mismo con otros chicos", aseguró la mamá (pidió no ser identificada) de un adolescente que es ex alumno del instituto Próvolo y agregó: "Ella siempre fue muy cortante y no se relacionaba con ningún padre", afirmó a Uno. Los abusos En ese edificio del horror, donde se investigan decenas de abusos sexuales cometidos contra chicos sordomudos y por los cuales están detenidos los sacerdotes Horacio Corbacho (56) y Nicola Corradi (82), el celador Luis Ojeda (50) ?también sordomudo?, el asistente y monaguillo Jorge Bordón (55) y el jardinero Armando Gómez (46), habría tenido un rol importante la monja que era la encargada de "cuidar" a las niñas que vivían en el albergue y para tal fin, tenía su habitación en el mismo pabellón.

Sin embargo, fue justamente una adolescente quien la semana pasada declaró haber sido violada por el sacerdote Horacio Corbacho cuando ella tenía sólo 5 años y señaló a Kumiko como quien "les ponía los pañales a los chicos abusados para que no se notara el sangrado que les provocaban los abusos". Golpes a los niños La religiosa, que pertenece a la cofradía de Nuestra Señora del Huerto, habría llegado al instituto de Luján aproximadamente en 2007 y se habría ido de allí en 2012 o 2013, según cuentan los mismos padres de ex alumnos. En ese tiempo, era también quien se encargaba de darles la mediatarde a los alumnos.

"Esta semana vamos a sumar el testimonio de una mamá, quien asegura que su hija sufrió maltratos y golpes constantes de esta monja. Según contó la chica, la religiosa se ensañaba con alguien durante la mediatarde y no sólo las golpeaba, sino que, como hizo con ella, las obligaba a comer hasta vomitar en su propio plato", cuenta el abogado Carlos Lombardi, uno de los letrados que representan a las víctimas.

Si encubrió fue partícipe

Según consta en la causa que investiga el fiscal Gustavo Stroppiana, tanto los testimonios como los informes psicológicos de las víctimas son coincidentes y ya surgió uno que ubica a la monja Kumiko en los abusos que sufrieron.

"Si se prueba que pudo haber encubierto tantos delitos, entonces ya no es una simple cómplice, sino partícipe primaria de los abusos", apuntó Stroppiana, quien ya envió los oficios para el pedido de captura internacional, atento a las versiones que ubicaban a la religiosa en Paraguay. La buscan en Entre Ríos Sin embargo, pese a que nadie lo diga a viva voz, la mayor hipótesis es que Kumiko podría estar en Entre Ríos, dato que de confirmarse disparará hacia aquella provincia una comitiva policial local con la meta de detenerla.

Cámara Gessel para 4 testigos

"Cuatro víctimas de los abusos sexuales cometidos en el Próvolo, aseguraron ante la Cámara de Apelaciones que ahora tienen el valor para contar lo que sufrieron en ese instituto y por tanto, se fijaron los turnos para que lo puedan hacer esta semana y la que viene en el sistema de cámara Gesell", contó el abogado Sergio Salinas, quien no descartó que en esas testimoniales se puedan sumar acusaciones contra Kumiko.



Avance de la causa

Preventiva de los acusados. El miércoles 5 la Octava Cámara de Apelaciones integrada por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel deberá resolver si mantiene o revoca las prisiones preventivas.

Testimonios de víctimas. Desde este lunes hasta el lunes 10 se sucederán cámaras Gesell para cuatro víctimas que ampliarán sus testimonios. Fuente: (Uno).-