Buscan a un joven que viajó a reencontrarse con su padre y desapareció

"Valerio Andrade tiene 31 años, estudios terciarios, buena presencia y conducta, no es agresivo y es muy difícil que se haya metido en problemas. Es un chico muy tranquilo y siempre estuvimos en contacto, todos los días, donde sea que esté nos comunicábamos por cualquier vía, pero yo sabía al menos si estaba bien o necesitaba algo", dijo a Maximonline, Fabiana, la mamá de Valerio.



La mujer contó que su ex esposo y padre de Valerio trabaja en una empresa de construcción importante y ha estado en otras provincias. Actualmente se encuentra en El Calafate y su hijo, al no tener trabajo en Gualeguaychú, pese a tener estudios, decidió probar suerte en el sur y viajar hasta el lugar donde se encontraba su papá, con el que también tenía contacto asiduo.



El joven viajó de mochilero, haciendo dedo por los costos del viaje, aunque llevaba algo de dinero y sin inconvenientes llegó a destino. Allí se comunicó con su padre para que fuera a buscarlo, pero este le habría respondido que no podía hacerlo, por lo que ya sin dinero y sin lugar donde quedarse, le informó a su madre que emprendía el regreso.



El sábado 25 de marzo, a las 20,30, Fabiana habló con él y le contó que se encontraba en General Pico, La Pampa, que estaba con un grupo de personas que le habrían propuesto un trabajo en un Hostel en Mendoza, aprovechando sus estudios y manejo de idioma. Quedaron en comunicarse al otro día, pero Valerio nunca más respondió. Durante todo el domingo y lunes los llamados y mensajes a su teléfono fueron sucesivos, desde aquí sus hermanas le cargaron crédito pensando que ese podría ser el inconveniente, pero no han sabido de él.



Una persona del lugar donde estuvo en La Pampa, habría manifestado que salió con rumbo a Bahía Blanca y no a Mendoza, lo que generó aún más confusión a la familia.



Al realizar la denuncia en la Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano, donde reside la madre, también se denunció en la Línea 145 de Trata de Personas para iniciar una búsqueda a nivel nacional. Desde esta misma línea se habrían comunicado con su padre que fue quien lo vio por última vez y habría minimizado el hecho respondiendo que "ya va a aparecer".



Fabiana contó también que Valerio había sufrido de depresión por lo que estuvo en tratamiento en Gualeguaychú y teme que la enfermedad haya regresado producto de la situación vivida en el viaje.



También se puede aportar información a la línea de Comando Radioeléctrico de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, 101, o la línea de Trata de Personas 145, ambas gratuitas.