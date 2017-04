Muerte de joven argentino en Brasil: Detuvieron a uno de los acusados

Un brasileño fue detenido por la muerte del turista argentino Matías Sebastián Carena, quien falleció tras ser golpeado a la salida de un boliche en Ipanema, Río de Janeiro, informaron hoy fuentes policiales.



Se trata de Pedro Henrique Marciano, quien fue capturado ayer dentro de la favela Coréia, en la localidad de Mesquita, y quedó a disposición del fiscal de la causa, Homero das Neves Freitas.



En tanto, otros tres sospechosos continuaban esta tarde prófugos de la Justicia, entre ellos Valteson Ferreira Cantuária, un conocido músico apodado "Toddy Cantuária", ex integrante de la banda de samba-pagode Karametade.



Según detalló el portavoz policial citado por la TV Globo, a las 11.30 de de hoy, es decir, pocas horas después de la pelea, el artista, sindicado como el principal sospechoso, tomó un avión hacia Madrid, España, con el pasaje comprado a último momento, desde el aeropuerto internacional de San Pablo, en Guarulhos, a 400 kilómetros de Río.



De acuerdo a los voceros, se determinó que este hombre viajó en las últimas horas viajó a la ciudad de Barcelona.



Por su parte, el fiscal Neves Freitas había solicitado el viernes último caratular la muerte del turista argentino como un "homicidio simple" y no "culposo" luego de que el noticiero Jornal Hoje, del canal Globo, divulgó un video de cómo Carena fue golpeado en la vereda por cuatro brasileños.



"Las imágenes dejan en claro que hubo intención de matar, es un crimen hediondo. El argentino fue golpeado hasta morir y le seguían pegando en el piso. No fue apenas algo para lesionar, fue con el objetivo de matar", dijo el fiscal.



Carena (28), quien había viajado con un grupo de amigos a Brasil, murió el domingo pasado luego de que a las 4.30 fuera golpeado en una pelea a la salida del bar Barzin, ubicado en la calle Vinicius de Moraes, a 200 metros de la playa de Ipanema, uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro.



Tras ser atacada a golpes, la víctima quedó tendida en la vereda y sus amigos lo llevaron en un taxi al hospital Miguel Couto del barrio de Gávea, vecino a Ipanema y Leblón, donde se constató su muerte.



El joven fallecido jugaba en el ascenso del futsal de nuestro país. La temporada pasada había integrado el equipo Gimnasia y Esgrima Vélez Sarsfield, de la Tercera División de los torneos organizados por la AFA, y este año se había incorporado al Círculo Unidos Gon de la categoría "D".



Además de Marciano y Ferreira Cantuária, por el hecho fueron imputados Julio César Oliveira Godinho y Thiago Noroes Lessa Silva.