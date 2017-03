Nutrida marcha en Concordia pidiendo por justicia y seguridad

Este viernes se realizó en Concordia, una nutrida manifestación pidiendo por el esclarecimiento de crímenes ocurridos en esa ciudad en los últimos tiempos. Participaron familiares de Jonathan Burgos, Héctor Vásquez, Gisela Ríos, Andrés Rueda, Sebastián Briozzi, entre otros, conocióAdemás, vecinos de Concordia pidieron por seguridad.La movilización que recorrió calles céntricas de la ciudad, se desarrolló con total normalidad."La gente necesita vivir más tranquila, más segura; estamos muy contentos con la convocatoria. Queremos recuperar la tranquilidad y vamos a trabajar para eso. La justicia no acompaña y hasta que no se actúe sobre eso no se va a solucionar nada. Todos tenemos algún pariente que tuvo algún hecho de inseguridad", aseguraron a Elonce TV, los participantes de la movilización."Estamos todos por Concordia. Queremos que cambie la situación. Pedimos por más seguridad para nuestra ciudad", detalló otra de las vecinas que se convocaron a la marcha.Se vieron muchos carteles en la manifestación mostrando el descontento por la medida judicial de "los arrestos domiciliarios", y bajo el grito de Justicia, pidieron por el esclarecimiento de crímenes como los de Jonathan Burgos, Héctor Vásquez, Gisela Ríos, Andrés Rueda, Sebastián Briozzi, entre otros. "Creemos que acciones consensuadas y coordinadas son las que podrían evitar estos hechos", aseguraron.Entre otros reclamos piden "incrementar las cámaras de seguridad, la cantidad de policías, la promulgación de la ley de narcomenudeo, la contención y asesoramiento para las víctimas", según indicaron en el comunicado que leyeron.La mamá de Héctor Vásquez, el joven de 25 años que fue asesinado hace tres meses "mientras estaba en la esquina de su casa", dijo a Elonce TV que "no hay justicia"."Llegaron dos en moto y le dispararon. Lo dejaron tirado como un perro. Esta situación nos revive el hecho", dijo la mujer entre lágrimas. "Ellos están libres; me dicen que están presos en la casa, pero los han visto en la calle", expresó la mamá del joven, que alzó su voz pidiendo justicia por "el crimen de él, y de todos los que han muerto a manos de delincuentes".Elonce.com.