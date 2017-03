"Yo no lo golpeé", dijo el acusado de matar al entrenador de futsal

Policiales Murió un DT de futsal que había sido golpeado por el tío de un chico

Además, el principal sospechoso, Sergio Baldauf, aseguró a la salida de una dependencia policial que fue el técnico quien agredió a su sobrino."Yo no lo golpeé. El le vino a pegar a mi sobrino", dijo Baldauf ante la prensa, tras quedar imputado por el delito de homicidio.En la misma línea, la hermana del acusado relató que el entrenador le pegó a su hijo y que "no se sabe bien quién le pegó" a Pereiras.En declaraciones al canal de noticias C5N, Gabriela, hermana del detenido contó: "Fue una pelea de chicos y el entrenador fue corriendo a pegarle a mi hijo. En ese momento, veo que alguien le pega una piña y cae al piso. Muchos fueron a pegarle y no pude ver quién le pegó porque me caí al piso, pero no sabemos por qué ni quién empezó a señalar a mi hermano".En diálogo con radio La Red, el hombre contó además que uno de los dos hijos del técnico estaba presente en el momento del ataque: "El de 13 años estaba ahí y vio todo. El charco de sangre al lado del padre".Por su parte, el presidente del Club Industrial de Munro, Oscar Bernazzoli, negó que la institución "encubriera" al atacante y señaló: "En el momento en que se produjo la agresión, (a la víctima) le agarraron convulsiones. El estado era crítico, había gritos pidiendo ambulancia. Del club cerraron las puertas y dijeron: 'de acá no se va nadie hasta que llegue la policía'. Era un lío, habían quedado chicos afuera y entonces las madres pidieron que abrieran la puerta. Pero al muchacho lo empezaron a increpar: 'fue el de negro? entregate', le decían"."Yo te puedo asegurar que Sergio no tuvo intención de matar a una persona porque lo conozco", afirmó Bernazzoli, en defensa del acusado.Con respecto al detonante de la pelea, el presidente del club indicó que hay testigos que dicen que Pereiras golpeó a un chico: "Se dice que Fernando, en su afán de separar, golpeó a un chico del Industrial. Una madre empezó a gritar y ahí recibe el puñetazo".