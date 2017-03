Condenaron a cinco integrantes de una banda narco en Paraná

Foto: Claudia Bernal era la jefa la organización Crédito: El Diario

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a cinco integrantes de una organización dedicada a la venta de cocaína en el barrio Villa Mabel; pero lo novedoso es que también lo hizo por lavado de activos obtenidos del narcotráfico.



La cara más visible es Claudia Silvina Bernal, también conocida como La Claudia, jefa de la banda, que recibió una pena de cinco años y dos meses de prisión y una multa de 1.086.090 pesos por delitos de narcotráfico y por utilizar el dinero negro de esa actividad para sostener un nivel de vida escandalosamente lujoso.



Sobresalía en el humilde barrio Villa Mabel, en la zona sur de Paraná, el chalet de dos plantas y ancho frente que habitaba en la calle Combatientes de Malvinas 1550, donde exhibía sin ningún pudor una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Gol Trend y cuatro motos tipo cross de alta cilindrada, que le fueron decomisados por disposición del tribunal oral. Dentro de la vivienda, aseguran los investigadores, había cuadros, estatuas y esculturas de artistas reconocidos y otros no tanto; muebles y artículos electrónicos suntuosos.



Bernal sostenía ese nivel de vida con dinero proveniente de la venta de cocaína, como ella misma lo admitió en un juicio abreviado.



En tanto, Luciano Andrés Sacks, un próspero albañil que sería pareja de Bernal, fue condenado a cinco años de prisión y multa de 360.000 pesos, más el decomiso de un Volkswagen Bora, un Volkswagen Gol y una camioneta Volkswagen Saveiro.



Por los mismos delitos también fueron condenados Estefanía Andrea Torres, hija de Bernal, de 25 años, que recibió la misma pena de prisión -bajo arresto domiciliario que cumplirá enfrente de la casa de su madre- y una multa de 361.500 pesos, más el decomiso de un automóvil Volkswagen Bora; y Ramón José Antonio Argañaraz, su pareja, que recibió una pena de cuatro años y diez meses de prisión, multa de 199.500 pesos y se ordenó el decomiso de una camioneta Ford Courier.



Por su parte, Claudio Marcelo De Mauricio, solo fue condenado por la venta de drogas, recibió una pena de cuatro años y diez meses de cárcel y multa de 2.000 pesos.



Cuatro meses de inteligencia

La caída de la organización empezó a gestarse a raíz de un llamado telefónico anónimo a la delegación local de la Policía Federal, en abril de 2015, alertando que en la casa de Bernal y otras de personas allegadas se comercializaban estupefacientes.



Al cabo de cuatro meses de tareas de inteligencia se determinó cómo estaba organizada la banda. Se supo que en la casa de Bernal se almacenaba la droga; su hija, que vivía enfrente, era quien fraccionaba y acondicionaba las dosis, por eso tenía balanzas y recortes de nylon que eran utilizados para hacer las envolturas, entre otros elementos; y De Mauricio oficiaba como vendedor. En las filmaciones y fotografías que obtuvieron los investigadores se puede ver, por ejemplo, a los integrantes de la organización realizando intercambios de drogas por dinero con clientes.





Al momento de los allanamientos, las cantidades de droga secuestrada no eran significativas, apenas 1,222 kilos de marihuana y 59 gramos de cocaína, pero se logró probar que, al menos entre abril y agosto de 2015, Bernal dirigió una organización que comercializó estupefacientes de manera organizada en diversas cantidades, y que dentro de la estructura había otras personas que asumían y ejercían funciones de almacenamiento, fraccionamiento y venta al menudeo.



Los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmaron que los acusados no tenían actividades licitas declaradas ante, ni percibían ingresos de ningún tipo, ni tenían cuentas bancarias. Pero compraban vehículos de alta gama y otros bienes que develaban un estilo de vida suntuoso. Eso, a criterio del tribunal oral, "pone en evidencia que solventaban esos gastos con dinero proveniente de la venta ilícita de los estupefacientes que detentaban".



El fallo puso de resalto que "habitualmente el tráfico de drogas genera otro efecto compulsivo cual es que los beneficios espurios conducen al lavado de dinero". En el caso de la organización encabezada por Bernal, la ganancia que le dejaba el narcotráfico "la volcaban a la compra de numerosos moto-vehículos y automóviles utilitarios y de calle, concretando de ese modo lo que se conócele como lavado de dinero".