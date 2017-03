Confirman que la avioneta estrellada en Corrientes es la robada en Victoria

Policiales Investigan si avioneta hallada en Corrientes es la que fue robada en Victoria

El ministro de Seguridad de Corrientes, Horacio Ortega, confirmó ayer que una avioneta cayó en los esteros del Iberá y que el hecho es investigado por las fuerzas federales.Si bien no brindó mayor información sobre el hecho, el funcionario adelantó que puso a disposición a "efectivos de la Policía provincial para prestar colaboración y llegar al lugar", ya que la Prefectura Naval Argentina y la Policía Aeroportuaria se ocuparán del caso.En tanto, el jefe de la Policía provincial, Eduardo Acosta, dijo en declaraciones a Radio Dos que la aeronave siniestrada en la zona de Carlos Pellegrini "fue avistada por otro avión con turistas que volaba en la zona"."Los tripulantes la observan siniestrada en una zona de difícil acceso, inhóspita", detalló el funcionario policial y agregó que "ahora la Prefectura está en la búsqueda de esa avioneta".Si bien no hubo información oficial sobre el hecho de parte de la Prefectura, Télam pudo confirmar que se trata de una aeronave C 182, matrícula LV-HBB, aunque se desconoce si el accidente ocurrió el miércoles o si se produjo hace varios días, ni tampoco sobre la cantidad de tripulantes y el estado en que se encuentran.La matrícula coincide con el de la máquina robada en febrero pasado del aeroclub de Victoria. En aquella oportunidad, una banda de delincuentes simuló la contratación de la aeronave para unas prácticas de paracaidismo. Algunos testigos vieron, horas más tarde, el paso del avión por la zona de La Paz.En la investigación trabaja personal de Prefectura de Zona Alto Uruguay e intervine el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo.