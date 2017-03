Próvolo: amenazaban a los varones mayores para que violaran a los niños

Las víctimas de los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza volvieron a declarar en la Justicia y revelaron que, bajo amenazas de los religiosos, los varones mayores eran obligados a corromper sexualmente a los más pequeños. Según los testimonios, si no hacían lo que les decían, "les iban a cortar el cuello" a ellos y a sus padres.



Las aberraciones ocurrían en los albergues, pero también durante el horario de clases, donde los religiosos retiraban a los niños sordos de las aulas con alguna excusa y cometían los ultrajes en el altillo -que se descubrió en la última inspección ocular- y también en los baños.



Frente al nuevo dato, dos testigos que ampliaron su declaración este miércoles, apuntaron a la complicidad de ex directivos de la institución y docentes, quienes no pudieron estar ajenos a los macabros manejos que ocurrían en el colegio religioso Antonio Próvolo.



"No entiendo cómo los chicos salían de clase y eran llevados por los abusadores a otro lugar para violarlos y los maestros no decían nada. Mi hijo llegaba muy mal a mi casa y mi hija también. Por muchos años vivieron esas atrocidades y recién ahora, después de diez años lo están pudiendo contar", señaló a El Sol, la madre de una de las víctimas que el miércoles amplió su declaración.



Los testigos que ya son mayores de edad, hicieron referencia a los ataques sufridos durante su niñez y perpetradas por Nicola Corradi, Horacio Corbacho y Jorge Bordón, quien era apodado "el Monaguillo".



Ayudados por los intérpretes de lenguaje de señas, todos hacen mención a un pasillo de difícil acceso que debían atravesar para llegar hasta altillo, un sector donde había unas cuatro habitaciones de las cuales, una de ellas, permanece cerrada con varios candados.



La Justicia espera lograr la autorización para ingresar al sector, donde habría material que comprometería más a los sacerdotes. El martes se constató en una de las dependencias agujeros en las paredes que eran compatibles con cadenas, aunque se observó que éstas fueron removidas.

Según una testigo que declaró en Cámara Gesell, en ese lugar, los ataban para someterlos sexualmente y aparentemente también eran filmados y fotografiados.



"Hay involucrados que están en libertad"



Familiares de los niños y adolescentes que eran corrompidos por los curas y el personal administrativo que está tras las rejas advirtieron que en la causa penal faltan declaraciones claves, que podrían generar nuevas detenciones.



"Hay muchos chicos que todavía no saben comunicarse con la lengua de señas, y se están preparando para dar su testimonio. Hay más gente involucrada en los abusos que está en libertad y que la Justicia todavía no tiene pruebas suficientes para ir contra ellos", dijo otra madre.



Además comentó que, como los chicos no podían comunicarse entre sí porque estaba prohibido, "vamos a armar un álbum de fotos para que se pueda avanzar en el reconocimiento de más víctimas, de las cuales sólo se conoce su apodo".