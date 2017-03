Camión chocó tres autos en el Acceso Norte: Hospitalizaron a una familia

En la tarde de este jueves, un camión chocó a tres vehículos en la zona del Acceso Norte a la ciudad de Paraná. Como consecuencia del accidente, dos menores de edad y dos mayores fueron trasladados al hospital ya que sufrieron lesiones, que no serían de gravedad.El hechoque se encuentra en la zona; cuando un camión embistió a un Honda Civic, una VolksWagen Amarok y una camioneta Audi Q5.Producto del fuerte impacto,, pero no revestían gravedad.Fuentes indicaron a Elonce, que el vehículo de mayor porte, habría embestido a los autos por una señalización "incorrecta e insuficiente" en un tramo de la obra del acceso a la capital entrerriana.El banderillero, un joven trabajador oriundo de la localidad de Colonia Avellaneda, contó a Elonce TV, su versión de cómo ocurrió el accidente. ". Cuando vi que el camión no paraba me corrí de la ruta", afirmó y agregó que en esa zona del Acceso Norte, los vehículos andan muy rápido y "no respetan nada".Por su parte,por parte de la empresa que realiza trabajos viales en el lugar. "Salí desde el depósito del Hipermercado Día, (a unos 400 metros del lugar del accidente) y venía a una velocidad normal, unos 60 kms/h y en la loma me encuentro que los autos estaban detenidos. Intenté frenar pero ya estaban muy cerca, así que choqué a la Amarok con el costado del camión", dijo aAsimismo, explicó que "al banderillero no lo vi, y tampoco había señalización. Cinco minutos después del accidente, pasó una camioneta de Losi S.A y comenzaron a poner conos por unos 500 metros; y también, agregaron dos banderillero más, pero carteles había uno solo y cerca del lugar del choque", remarcó.el camionero y sostuvo que "si te encontrás en la loma, con los autos frenados no podes parar tan fácil al camión, y por suerte venía vacío", señaló Matías, el camionero oriundo de Colonia Avellaneda."El banderillero nos frenó a cero sobre la ruta y parece que el camión (que circulaba en el mismo sentido), no nos vio y nos chocó desde atrás", dijo por su parte Franco, oriundo de la ciudad de Seguí, que viajaba solo en el Honda Civic y agregó: "el camión chocó la VW Amarok, la camioneta me choca y por el impulso me voy a la mano contraria y ahí le pego a una camioneta Audi Q5 que venía de frente".Según relató el joven a, el impacto "fue muy fuerte y la peor parte se la llevó la Amarok en la que viajaba una familia, que son los que pasaron el mayor susto".Finalmente, Ricardo, el conductor de la Audi Q5, que es oriundo de Misiones y viabaja junto a su hija, contó que se dirigía hacia Córdoba para concurrir al médico y luego, festejar un cumpleaños. "Los banderilleros se ven desde unos 500 metros y nos hicieron señas para que bajemos la velocidad. Pero cuando estábamos prácticamente parados, viene el camión y nos choca desde atrás".