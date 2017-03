Nene mutilado: "Estamos seguras de que esto no es la primera vez que sucede"

Policiales Féretro del cuerpo del niño mutilado estaba vacío y hay dos detenidos

A la última novedad relacionada a la aprehensión de Juan Carlos Della Santina, el dueño de la funeraria que realizó el sepelio del nene fallecido el 10 de marzo pasado, junto a la de un sepulturero del cementerio de Comandante Nicanor Otamendi, este jueves se conoció la palabra de las abogadas que representan a la familia de la criatura mutilada.Al respecto del futuro inmediato de la causa que lleva adelante Ana María Caro, Ramasco explicó: "Ahora hay varias hipótesis. Algunas quedaron descartadas, como es el mencionado tráfico de órganos o tal vez un asesinato. Todo ha girado en la investigación porque el féretro fue profanado, esa tumba se abrió, se sustrajo al bebé y se volvió a tapar, estaba enterrado en tierra. Por lo tanto hay que investigar por qué y a través de quién sucedió esto".Las letradas contaron que cuando los padres del menor, pertenecientes a la comunidad boliviana residente en la zona de El Boquerón, se contactaron por el tema, lo hicieron "sin tener creencia en lo absoluto de que esto hubiera sucedido realmente, estaban convencidos de que había un error en la cuestión a pesar de que los resultados de ADN daban el 99% de compatibilidad. Nosotros sabíamos que en el féretro no iba a estar el cuerpo del bebé"."Son dos papás que hace muy poquitos días tuvieron la desgracia de que fallezca su hijo, estaban en pleno duelo. Ellos tienen ciertas costumbres que por ahí nosotros no las tenemos. Hicieron un velatorio muy grande, casi cien personas, se acercó gente de la comunidad, gente de Bolivia, parientes. Lo hicieron en el mismo campo en donde viven. Por lo tanto todos habían visto el cuerpo del bebé en el velatorio, luego lo trasladaron a la funeraria, todos fueron al entierro. Estaban totalmente descreídos de que su bebé, que había sido sepultado, era la misma criatura que había sido hallada en la circunstancia que conocemos", detalló Ramasco."Queremos que se investigue seriamente, estamos seguras de que este hecho no es la primera vez que sucede. La familia se anoticia por encontrar los restos del cuerpo, hubieran estado años llevando flores al cementerio", concluyó González. (0223)