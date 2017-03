Encuentro íntimo que terminó en robo: Conoció a las ladronas por Facebook

Policiales Invitó a su casa a dos jóvenes para intimar y le terminaron robando

Un hombre de 45 años domiciliado en calle Mandisoví, del barrio Francisco Ramírez de Paraná, denunció en la Comisaría 17 que invitó a dos jóvenes a su casa. Luego de cenar y beber, quiso intimar con ellas.En ese momento, el hombre habría ingresado al baño para prepararse. Fue entonces que las chicas aprovecharon para robarle dinero en efectivo y el teléfono celular, para escapar con rumbo desconocido."Se notificó al fiscal y seguimos con los pasos que el mismo está detallando", dijo ael comisario Rubén Beades.Beades confirmó que el hombre "conoció a las mujeres través de las redes sociales". Por ello recomenzó que "cuando uno no conoce personalmente a la otra persona debe tener todos los recaudos pertinentes. En primer lugar no llevarla al domicilio particular, ni dejar descuidados elementos propios".