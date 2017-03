El conductor de camión que mató a manifestante en un piquete iba alcoholizado

Policiales Camión intentó atravesar un piquete y mató a un manifestante

El camionero de 24 años que quedó detenido luego de atropellar y matar a un trabajador de 38 años en un piquete en San Lorenzo tenía 1,16 grados de alcohol en sangre. Lo confirmaron las pericias sobre el joven, que esta madrugada embistió a un grupo que participaba de una manifestación en uno de los principales accesos viales a la zona del cordón industrial de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.Tras ello, el fiscal Aquiles Balbi resolvió imputar por homicidio doloso al conductor. La víctima fue identificada por los gremialistas como Jonatan Gardini, afiliado del Sindicato de Vigiladores (Sutravip).Los sindicalistas contaron que era de Granadero Baigorria, tenía cuatro hijos y trabajaba en una planta de YPF. Del camionero no trascendió su identidad, pero sí se confirmó que la alcoholemia realizada por personal de Tránsito de Santa Fe arrojó 1,16 gramos de alcohol en sangre, cuando la tolerancia para los conductores profesionales es cero.Trascendió que Gendarmería disparó al aire balas de goma para disuadirlo, pero que el joven igual avanzó sobre los manifestantes. Luego, se dio a la fuga, pero los gendarmes lo persiguieron y lograron detenerlo poco después. Una vez que el camionero fue apresado, los manifestantes arrojaron una cubierta encendida sobre la cabina del transporte, que ocasionó el incendio del interior del vehículo, publica Clarín.El jefe de la Policía de San Lorenzo, Gonzalo Paz, confirmó que el camionero mató al manifestante "en forma intencional". "Mientras se desarrollaba el piquete, en forma intencional un camión que circulaba por la ruta nacional 11 embiste a los manifestantes, que se corren hacia un costado, no así una persona que estaba manifestándose y que fue embestida", relató Paz.El jefe policial señaló que todo ocurrió "de forma sorpresiva" y que el camión embistió "no sólo a los manifestantes sino también a personal policial, que tuvo que correrse" para evitar ser atropellado.