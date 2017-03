Sospechan de los empleados por el robo de $ 3 millones del casino en Mendoza

"No había ni una lapicera fuera de su lugar". Así ejemplificó una fuente policial el robo al casino de Tupungato, donde ladrones se llevaron casi 3 millones de pesos. Varios son los factores para que los pesquisas apunten a los propios empleados de la sucursal, aunque todavía no hay detenidos.Hasta la tarde noche del miércoles, el caso no tenía detenidos y personal de la Unidad Investigativa del Valle de Uco se encontraba trabajando en el establecimiento del Casino de Mendoza tupungatino.El complejo, ubicado sobre calle Belgrano al 727, de domingo a jueves cierra sus puertas al público a las 4. Luego retoma la atención a las 10. Esta madrugada transcurrió todo con normalidad. Una vez cerrado el local, los cajeros se retiran e ingresa personal de limpieza, maestranza y administrativos. El robo se descubrió a las 9.45, cuando el contador del casino llegó y notó la falta de los aproximadamente 2.900.000 millones de pesos.Lo primero que observaron los investigadores del caso fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Coincidentemente, minutos después de las 4 no hay registro alguno de video. Personal de la División Delitos Tecnológicos acudió al lugar para trabajar este tema, entre otros tantos, pero ya trascendió que los artefactos fueron desconectados y no se trató de un desperfecto técnico casual.Una vez que el casino cierra su puerta principal, el personal que entra y sale lo hace a través de un pequeño ingreso lateral. "No hay forma de entrar o salir si no es por ese lugar", aseguró una fuente policial.Esa abertura está custodiada por un efectivo de la policía que cumple servicios extraordinarios de 21 a 9 y un guardia de seguridad privada. Si bien todavía no declaran en el expediente penal, a prima facie ambos indicaron que no observaron movimientos extraños en el ingreso y la salida.Cuando el Casino cierra sus puertas a los apostadores diariamente, las puertas de tesorería quedan cerradas. Evidentemente, este miércoles quedaron abiertas ya que no hay indicios de haber sido forzadas por los ladrones.Otro de los factores que lleva a sospechar en los empleados es que dentro de 25 días el Casino de Mendoza dejará de funcionar en Tupungato. "Nunca faltó una moneda de ese lugar y justo ahora que está por cerrar se roban toda esta plata", aventuró una fuente policial. Fuente: (Uno).-