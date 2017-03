El niño hallado en una estación de servicio fue restituido a su padre

Policiales Encontraron a un niño de siete años deambulando por la Autovía Artigas

Sucedió a las 2 de la madrugada en el shop de la estación de servicio ubicada en el kilómetro 53,5 de la Autovía Artigas, sobre la mano norte sur. Un niño de 7 años entró caminando y le preguntó al joven que atendía el mostrador si lo podía llevar a la casa.El empleado no podía salir de su asombro cuando indagó un poco más y comprobó que no había ningún mayor a su cargo. Lo sentó en una mesa, le dio algo de comer, y allí lo interrogó sobre cómo había llegado hasta ese lugar.El niño le respondió que un hombre en una camioneta gris lo había dejado y que salió corriendo hasta llegar a la estación. Luego de responder brevemente a las preguntas de los trabajadores, el niño comenzó a llorar y pedir por su madre.A través de averiguaciones se logró identificar al menor y ubicar su domicilio en la zona oeste de Gualeguaychú. No fue entregado a su madre y se inició una investigación por parte del órgano provincial para establecer lo ocurrido y responsabilidades.La responsable del Copnaf de Gualeguaychú, Sofía Rossi, fue muy medida en sus palabra y sobre lo ocurrido, y sólo se limitó a decir que "no hay una sola causa por la que llegó hasta ahí", y que tras analizar durante más de 12 horas la situación del menor, se optó por entregarlo a su padre como medida preventiva."Lo más importante de todo es que el menor se encuentra bien, que el protocolo se llevó a cabo en tiempo y forma y funcionó, y que los adultos actuaron perfectamente", indicó ala titular del Copnaf local, quien agregó que la investigación todavía continúa.