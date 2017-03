Estafas telefónicas: Alertan sobre nuevos engaños por cambio de billetes

Dado que hay personas efectuando engaños, la Jefatura de Policía de Concordia emitió un comunicado de advertencia. En el mismo, aseguran que no existe ningún tipo de comunicación del Banco Central de la República Argentina sobre el cambio de billetes con la imagen de Julio Argentino Roca o Evita.



Estas personas, mediante el uso del engaño, llaman por teléfono a domicilios particulares informando que se debe hacer el cambio de aquellos billetes de cien pesos de circulación oficial, con hincapié en los que tienen la imagen de Evita y Roca.



Las víctimas suelen ser personas mayores que reciben los llamados en horas de la mañana, cerca del mediodía o la siesta, en los que una persona, que se hace pasar por un familiar.



El interlocutor indica que deben cambiar el dinero disponible en la casa con la excusa de que pertenecen a una serie de billetes de cien pesos que saldrán de circulación y perderán el valor.



La maniobra culmina cuando el supuesto familiar le indica a la víctima que debe entregarle los billetes que tenga en la casa a un amigo o representante de una entidad bancaria que se presentará en la puerta del domicilio para que los lleve al banco y haga el cambio.



De este modo, los perpetradores logran que sus víctimas se despojen del dinero, sin darse cuenta de que se trata de un engaño.



Recomendaciones



-No aportar nombres o datos de familiares o del domicilio, si se recibe un llamado de este tipo.



-Advertir a padres o abuelos/as que viven solos y poseen una mayoría de edad considerable. Interiorícenlo sobre este tipo de situaciones para que no caigan en la trampa y sean engañados.



-Ante esta tipo de situaciones extrañas se debe cortar la comunicación y rápidamente comunicarse con algún familiar o la Policía.