Absolvieron a los acusados por el crimen del jefe narco de Los Monos

Invocando el beneficio de la duda para quienes se sentaron en el banquillo minutos antes de las 14, los jueces entendieron en forma "unánime" que no había elementos suficientes para condenar a los principales implicados bajo la figura de homicidio calificado por alevosía y agravado por el uso de arma de fuego.



El único de los cuatro sospechosos que fue declarado culpable fue Osvaldo Maximiliano "Popito" Zalazar, aunque se le atribuyó la tenencia ilegal de armas de fuego de uso de guerra y civil, por lo que fue sentenciado a 3 años y 3 meses de cárcel.



Milton Emanuel Damario, de 28 años, fue declarado inocente frente al pedido de prisión perpetua por parte de los fiscales Cristina Herrera y Enrique Paz.



La misma condena había sido requerida para Facundo Nicolás "Macaco" Muñoz (27), quien no estuvo presente hoy en la sala luego de ser herido en el ataque a balazos el martes de la semana pasada, cuando trasladaban los detenidos de vuelta a la cárcel de Coronda.



El tribunal integrado por Julio Kesuani, Ismael Manfrín y María Isabel Más Varela dio a conocer la parte resolutiva del fallo en una breve audiencia en la que no permitieron el ingreso de los familiares de "Pájaro" Cantero (27), asesinado el 26 de mayo de 2013 en una emboscada frente a la disco Infinity Night de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez.



Los magistrados también rechazaron la solicitud para dictar una pena de 22 años de cárcel contra Luis Orlando "Pollo" Bassi (36), identificado por los investigadores como instigador en la ejecución del líder de la organización narcocriminal.



La ex pareja del líder de "Los Monos", Lorena Verdún, consideró que la decisión fue "injusta" y pidió que los fiscales apelen el fallo de primera instancia antes de afirmar que los acusados "son todos narcos".



Desde la primera audiencia realizada el 6 de marzo, el juicio oral fue el escenario donde los fiscales presentaron la teoría de un plan ideado por Bassi y concretado por Damario y Muñoz para matar a Cantero, como parte de una disputa por el negocio de la droga en la zona sur rosarina y en la misma ciudad donde ocurrió el crimen.