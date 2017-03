"No soy el Pablo Escobar de Itatí", dijo el intendente detenido

Por primera vez el intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, habló desde la cárcel de Marcos Paz donde permanece detenido hace 15 días.



Se declaró "totalmente inocente" y dijo que teme por su vida y la de su familia, en una entrevista concedida desde el Penal al programa 23PM, reproducida por El Litoral de Corrientes.



"No sé qué pensar", confesó Terán sobre su detención en el operativo Sapucay, y dijo que fue "algo que sorprendió a todos" en Itatí e hizo referencia a la marcha que se realizó la semana pasada, "porque es muy injusto lo que está pasando".



Terán fue detenido el 14 de marzo por orden del juez federal porteño Sergio Torres. Junto con él, fueron apresados el viceintendente de Itatí, Fabio Aquino, y el comisario del pueblo, Diego Alvarenga Ocampo, entre otros miembros de la policía provincial y de la Federal, y un ex agente de la Prefectura.



El jefe comunal, que pertenece al FPV, dijo que el narcotráfico es una problemática en "toda la zona fronteriza" y que las fuerzas federales realizan "un trabajo responsable", "salvo en esta última instancia, donde en una operación exprés me incluyeron a mí y a autoridades del pueblo", aclaró.



Terán rechazó ser "el Pablo Escobar de Itatí", en referencia al capo narco colombiano fundador del cartel de Medellín. "No sé de dónde sacan eso. No sé de dónde sacan las informaciones. Qué me han encontrado, qué tengo, qué me han escuchado, qué relación tengo no explican, pero sí hablan tantas cosas", se quejó e ironizó: "El único que faltó venir es el cura".



Los fiscales federales de Corrientes Carlos Schaefer y Flavio Ferrini solicitaron ayer al mediodía la unificación de las causas de Itatí en el Juzgado Nº 12 de la Justicia federal de la ciudad de Buenos aires, a cargo del juez de Sergio Torres.



"Habremos de solicitar que se declare su incompetencia y disponga la remisión del expediente hacia la jurisdicción federal de la ciudad de Buenos Aires y declare la conexidad objetiva y subjetiva", sostuvieron los fiscales en su pedido. A partir de ahora se abre un compás de espera para ver si la Justicia acepta o no este pedido.



Schaefer, en diálogo con Radio Dos, explicó que "este pedido de acumulación de causas que tiene vinculación con las tres organizaciones de Itatí que originalmente ha sido planteado por el juez Torres, y nosotros hemos dictaminado en ese sentido, porque entendemos que esto va a ser un proceso histórico porque se iría a juzgar a toda una banda completa que tiene este tipo de actividades en el país".



Por otra parte el juez Sergio Torres se encuentra de licencia y recién el jueves se reincorporará a sus actividades. Es por eso que la ampliación de indagatoria solicitada por el doctor Roberto Herrera que representa a Terán, aún no fue resuelto. Es probable que el jefe comunal declare el martes de la semana que viene.



En tanto el lunes vence el plazo que tiene el magistrado para resolver la situación legal de las más de 20 personas que permanecen detenidas por la megacausa del narcotráfico.