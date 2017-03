Foto: Robaron e incendiaron una precaria vivienda Crédito: El Ojo Mirador

Pasadas las 10:30 de este martes, personal de Bomberos Voluntarios de La Paz acudió a un incendio de vivienda en Barrio Candil. Una vez en el lugar procedieron a apagar el fuego de la precaria casilla que ya había sido consumida por las llamas.



Gelvez, propietario de la vivienda, sostuvo a El Ojo Mirador que no dada en que el incendio fue intencional. "No tengo nada que provocara llamas en la vivienda, me robaron dos colchones y algunas pertenencias y después la prendieron fuego", afirmó.



Cabe aclarar que la vivienda es muy precaria construida con palos y chapas.