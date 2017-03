Bebé mutilado en Miramar: Identificaron al nene con un estudio de ADN

El caso del chiquito que apareció mutilado, sin órganos ni dientes a la vera de la ruta 11 en Mar del Sud no deja de conmocionar. Un estudio de ADN confirmó que se trata de un nene de alrededor de un año y medio que murió hace menos de un mes durante un accidente doméstico en su casa de la localidad bonaerense de Batán, confirmaron fuentes del caso a Clarín.La noticia, que se filtró este mediodía, puso en jaque a las autoridades marplatenses y a la fiscal que investiga el caso, Ana María Caro, titular de la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado. Es que esperaban la confirmación del estudio de ADN para avanzar en la investigación y dar con los responsables de la aparición del cuerpo del chiquito."Realmente es un problema que se haya filtrado la información, porque alertan a los posibles involucrados y ahora tienen tiempo para organizarse y huir", revelaron las fuentes a este diario.La bronca de las autoridades también se vio potenciada porque, al menos hasta las 16, los padres no se habían enterado que el cadáver hallado junto al arroyo La Totora, entre las localidades de Miramar y Mar del Sud, era el de su hijo muerto.Y desde la fiscalía sólo dijeron: "No queremos obstaculizar el trabajo y que se caiga la causa. La fiscal ordenó que no se diera ningún tipo de dato y no se respeta".El cuerpo mutilado del que se desconocía hasta el sexo y que tenía signos aparentes de haber estado congelado apareció a la vera de la ruta 11 el 21 de marzo pasado y ahora se sabe que había muerto hace casi un mes.Lo que se desconoce y es materia de investigación es cómo llegó el cadáver hasta el arroyo La Totora, por lo que se investiga a la cochería y al cementerio, mientras se trata de establecer si realmente el cuerpo del chiquito había sido enterrado o profanaron su tumba.